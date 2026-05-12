Monte Hermoso declaró la Emergencia Urbana por 180 días en el distrito

12 mayo, 2026 0

El lunes por la mañana en el domo de la Casa de la Cultura, el intendente Hernán Arranz brindó una conferencia de prensa donde evaluó el cuadro de situación de la ciudad tras el temporal y confirmó gestiones con el Banco Provincia para conocer posibles líneas de crédito destinadas a comerciantes afectados.

Previo a anunciar el plan del municipio, el Jefe Comunal agradeció a cada uno de los empleados municipales y a las distintas fuerzas y áreas “por estar en el momento más difícil de la marejada tratando de apartar a la gente y a quienes se arriesgaron en ese momento difícil que nos tocó vivir”

“Ya nos encontramos trabajando, limpiando y calculando el dinero que nos llevará la reconstrucción para continuar con el proyecto turístico y llegar bien a mediados de noviembre/diciembre” remarcó Arranz.

Siguiendo la línea del plan del municipio, brindó detalles del Decreto Ad Referéndum del Concejo Deliberante firmado el sábado 9 de mayo el que destaca que “en el mismo se declara la Emergencia Urbana en el distrito por 180 días y se implementa un Régimen Excepcional de Alivio y Solidaridad Fiscal para comerciantes y sectores de la economía perjudicados por el fenómeno meteorológico”.

Por otra parte, dispuso la creación de un Comité de Crisis “cuyos miembros serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación con el objetivo de coordinar acciones entre distintas áreas técnicas e instituciones para evaluar la magnitud de los daños ocasionados en el frente costero y sectores aledaños”.

“En esa misma línea, el decreto prevé el desarrollo de un proyecto a cargo de la Secretaría de Gobierno para que las áreas técnicas pertinentes analicen y replanteen el diseño del frente costero frente a los eventos climáticos registrados en los últimos años. Y por último se anunció la creación de un Registro Único de Damnificados.” concluyó el Jefe Comunal.

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