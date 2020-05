Monte Hermoso: días específicos para la recolección diferenciada de residuos

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Monte Hermoso, junto a la de Gestión Ambiental, recuerda a los vecinos la importancia de la separación domiciliaria de residuos para su correcta recolección y funcionamiento de la PSU.

Los desechos orgánicos o húmedos (restos de comida, etc.) se recolectan los lunes, miércoles y viernes; los residuos inorgánicos o secos (como plásticos, cartón, vidrio, etc.) únicamente los martes y jueves.

El horario de recolección es de 6 a 10 horas por lo que se solicita el compromiso y colaboración de toda la comunidad, en solidaridad con los recolectores y la limpieza de Monte Hermoso.

Se recuerda a los vecinos que las guardias de servicios sanitarios continúan sus funciones las 24 horas y que es necesario comprometerse con el uso racional del agua corriente con el fin de garantizar el suministro para consumo.

La Biblioteca Popular reabre sus puertas

La Biblioteca Popular Monte Hermoso recuerda que a partir del lunes 1° de junio retomará la atención al público los lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas, con turnos previamente acordados, además de sumar el servicio de delivery destinado a usuarios jubilados quienes podrán solicitar los libros telefónicamente para que les sean alcanzados a sus domicilios.

El ingreso será restringido por lo que los interesados deberán solicitar el turno telefónicamente al 481894.

No se habilitarán la Sala de Lectura, el Espacio Joven ni el Castillo Infantil, solo se permitirá la elección y retiro de libros.

Tanto para convenir turnos como por el servicio de delivery para adultos mayores, la Biblioteca suma al teléfono fijo el siguiente celular al que se podrá solicitar todo vía Whatsapp 2923-562084.

Atención y trámites para Licencias de Conducir

La Dirección de Licencias de la Municipalidad de Monte Hermoso recuerda que se encuentra habilitado nuevamente el sistema de impresión para poder reiniciar las funciones correspondientes.

Los interesados deberán de respetar el protocolo otorgado por dicha dependencia, el cual es el siguiente:

*Se otorgan 10 turnos diarios, solicitados telefónicamente al 484212. En caso de no cumplir con el día y horario otorgado, deberá solicitarlo nuevamente.

* Las renovaciones de las licencias tendrán prioridad por fecha de vencimiento, las que vencieron el 21-12-2019 al 15-02-2020 inicialmente y así sucesivamente hasta la fecha.

* Tiene prioridad las Licencias Profesionales, deberán concurrir el día del turno solicitado con el certificado de antecedentes, el cual se podrá obtener únicamente en forma online con clave fiscal, ya que los centros emisores se encuentran cerrados.

* Licencias originales no se tomarán por el momento, según protocolo estipulado por la Dirección de Licencias de Conducir de la Ciudad de La Plata.

* A la oficina se deberá de concurrir con barbijo según Ordenanza Municipal.

* Las personas que requieran realizar la Licencia para Cuatriciclos deberán de solicitar turno en la Oficina de Tránsito telefónicamente al 483123, para coordinar el día y horario para la realización del examen pertinente.

Nuevas fechas para el sorteo del bono del Hospital Municipal

Los miembros de la Cooperadora del Hospital Menor Dr. Ramón Carrillo, ante los acontecimientos de público conocimiento sucedidos frente a la declaración de Pandemia Mundial del COVID-19, comunican que como consecuencia de la suspensión de la Lotería Nacional por Decreto del Aislamiento Social y Preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional, los sorteos previstos para los días 11 de Abril, 09 de Mayo y 13 de Junio (Sorteo final) del corriente año, pertinentes al Bono Contribución, aprobado bajo la Ordenanza Municipal N°2.772, fueron aplazados para las siguientes fechas que a continuación se detallan:

*Viernes 5 de Junio de 2020

*Miércoles 08 de Julio de 2020

*Viernes 07 de Agosto de 2020 (Sorteo Final)

Charlas y clases online para disfrutar desde casa

Hoy, viernes 29

18 hs – “Juventud Online” charla en vivo sobre violencia por el instagram @juventudmontehermoso charla protagonizada por Andrea Muñoz, a cargo de la Dirección de la Mujer, Política de Género y Diversidad Municipal quien hablará sobre “Familias en pandemia”, “Estadísticas de Violencia de género” y “Cuidados y medidas de protección”.

18 hs – Clases de Ritmos Latinos por la pagina de facebook Cultura Monte Hermoso.

19 hs – Disertación en vivo con Luis Bruno Barrionuevo, Licenciado en Educación Física y ex preparador físico de los Seleccionados Argentinos masculino y femenino de Hockey. La misma se realizará por instagram @deportes.montehermoso

Lunes 01 de junio

18 hs – Clases de Ritmos Latinos por la página de Facebook Cultura Monte Hermoso.

Martes 02 de junio

16 hs – Comedia Musical por Face: Cultura Monte Hermoso

a cargo de la profesora Sofía del Castillo.

18 hs – Aerobox en la página Natatorio Municipal Monte

Hermoso por la profesora Carolina Monje

