Monte Hermoso: Dichiara anunció nuevas obras y proyectos para este año

Esta mañana en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante de Monte Hermoso tuvo lugar la 37° Apertura de Sesiones Ordinarias en la que el intendente Alejandro Dichiara presentó distintos proyectos previstos para este año, se refirió a la “exitosa temporada de verano” y realizó un repaso del trabajo y gestiones de cada una de las áreas que conforman la Municipalidad.



“Orgulloso de representar al Partido Justicialista y de llevar adelante nuevamente el destino de este distrito que me vio crecer y formar mi familia, quiero reconocer y felicitar a todos y cada uno de los empleados municipales que trabajan con total compromiso para que Monte Hermoso viva este reconocimiento”.

“Instalados definitivamente como un destino nacional y como el mejor del sur de la provincia de Buenos Aires, terminamos una temporada exitosa con picos de más de 150 mil personas y por primera vez, la afluencia turística del ‘Resto del país’ superó durante todo el verano a los turistas de la región, como bien lo describe el informe que realiza todos los años la Universidad Nacional del Sur”, remarcó Dichiara.

“Pero este momento histórico no es fruto de la casualidad, es consecuencia de un trabajo mancomunado que desde 1983 en adelante se viene realizando; hoy todos disfrutamos de este presente pero no debemos olvidarnos cómo llegamos hasta acá”.

En cuanto al presupuesto para el 2020, “contamos con 775 millones de pesos y pensamos ejecutar mil millones de pesos” aseguró e hizo un repaso de la actual situación económica nacional y provincial que afronta el país y la provincia, “no es momento de mirar hacia, pero sí de saber dónde estamos parados y la negociación con el Fondo Monetario Internacional será clave para el desarrollo de todos los argentinos”.

Dichiara, acompañado del presidente del HCD, César David Quintana, adelantó obras a realizarse en el ámbito de Salud como la construcción de una nueva Guardia para el Servicio de Emergencias “por la que este verano se atendieron hasta 300 pacientes por día, la mayoría turistas que reconocían la eficaz atención”.

“También se ejecutará una Farmacia dentro del Hospital; se ampliará el Hogar de Abuelos Municipal y se equipará a los clubes locales con desfibriladores y oxígeno, entre otras. Respecto a Desarrollo Social, se comenzó con la remodelación de las Residencias Estudiantiles Municipales en La Plata y Bahía Blanca que son el hogar de 25 jóvenes montehermoseños que de otra manera no podrían concretar sus estudios; además de aumentar las más de 130 becas que se entregan mensualmente a alumnos de nivel terciario y universitario”.

Desde Desarrollo Social “trabajaremos en potenciar programas de Provincia y Nación además de continuar con la asistencia de medicamentos, alimentos, transporte, estudios médicos y otras necesidades para las familias más vulnerables; de hecho comenzó hoy la entrega de tarjetas del programa Alimentar en nuestra ciudad que beneficiará a 244 familias”.

En cuanto a Seguridad, Dichiara resaltó el trabajo de la Policía Comunal que este verano solo contó con 38 efectivos del operativo Sol y el de la Guardia Urbana e inspectores de playa.

“Sumamos 36 nuevos agentes de Tránsito; realizaremos capacitaciones para todo el personal del área; sumamos plantel al Centro de Monitoreo y ampliaremos el sistema de cámaras en la ciudad”. Además agregó que esa dependencia sumará vehículos para sus tareas y que se realizará un control e identificación de los trabajadores golondrina.

El Jefe Comunal también resaltó el trabajo de la nueva Secretaría de Planeamiento para el Desarrollo Sustentable, “pensando en el futuro de nuestra ciudad que crece a pasos agigantados”.

Con esta área se trabajará en los lugares neurálgicos para la implementación del estacionamiento medido y pago; en un Portal de acceso a la ciudad; en el rediseño sustentable de viviendas y planos sociales; en un Plan Maestro de aguas corrientes y sistema sanitario; en la base de datos de servicios, entre otros.

Dichiara volvió a hacer hincapié en la importancia de los servicios de playa de respetar el acuerdo plasmado en las licitaciones donde los Paradores deben funcionar desde noviembre al 31 de marzo. También se refirió al trabajo que se realiza desde Bromatología con la “inspección y decomiso en caso de ser necesario de los productos que se venden a la gente” y a la necesidad de “comprometernos como comunidad con la limpieza de nuestra ciudad, la separación de residuos y la descacharización”.

Remarcó además el control que se realizará a lo largo de todo el año del tránsito vehicular en playa con multas que superarán los 5 mil pesos o secuestro de vehículos.

“Tenemos que ser una comunidad que acompañe el crecimiento y ser partícipes de este cambio más que necesario”.

Sobre el estacionamiento medido y pago, “funcionará en verano y fines de semana largo”; por otro lado, para disparar el consumo interno propondremos una tarjeta que efectivice el mismo descuento que el comercio le dé al vecino, respecto a sus tasas”.

El intendente volvió a subrayar que los recursos con los que cuenta Monte Hermoso son 70% propios, producto del esfuerzo de los contribuyentes y el 30% restante producto de la coparticipación.

También anunció que a partir del 1° de abril comenzará la recolección diferenciada de residuos, dependiente de otra nueva Secretaría creada, la de Gestión Ambiental que ya trabaja de manera definitiva en el cierre técnico del basural a cielo abierto.

Sobre la Dirección de Hábitat y Vivienda, adelantó que es “muy factible contar con la ejecución de viviendas sociales y la reedición del Plan Procrear. El municipio ya cuenta con 50 lotes listos y diez hectáreas preparadas para su subdivisión.

“Seguiremos invirtiendo en deporte, cultura y educación que para nosotros es política de Estado”, sumando nuevos eventos al calendario anual como lo será la próxima Feria Gastronómica, especificó, además de agradecer el compromiso de los vecinos integrantes de la Asociación de Desarrollo y Promoción Turística.

Por último se refirió a Obras y Servicios Públicos y adelantó la futura remodelación del paseo costero que se rediseñará y sumará dos metros más de ancho, la ejecución de un nuevo edificio en el que funcionarán las delegaciones municipales y de la Policía en Sauce Grande; además de la conformación de la SAPEM que permitirá la puesta en marcha de obras que solicitan los vecinos.

Para finalizar, el Intendente resaltó el trabajo de las instituciones locales y volvió a agradecer el aporte de los contribuyentes y compromiso de los vecinos, “tenemos que estar unidos para consolidar definitivamente a Monte Hermoso como un destino nacional”.

