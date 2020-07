Monte Hermoso: Dichiara denunció penalmente al esposo de la mujer contagiada por mentir

En la localidad de Monte Hermoso se confirmó el primer caso de coronavirus positivo y ante esta situación el intendente Alejandro Dichiara realizó la correspondiente denuncia penal al esposo y a la mujer contagiada, por haber mentido a las autoridades del Comité Epidemiológico y negar que hubieran estado en Coronel Dorrego.



Al respecto, el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Monte Hermoso, Dra. Mariano Prieto, explicó a nuestra emisora que la denuncia se efectivizó ayer “tanto al esposo de la primera contagiada como a la paciente en sí, a raíz de la violación del artículo 275 del código penal por falso testimonio y en donde se reprime con prisión de 1 mes a 4 años, a quien faltase a la verdad, a una autoridad competente en el marco obviamente de lo que sucede en esta cuarentena”.

Indicó que “lo que sucedió es que el Director del Hospital toma conocimiento por allegados del Comité Epidemiológico que le dijeron que esta persona habría estado en Coronel Dorrego, con personas sospechadas como contactos estrechos de positivos allí. Se le pregunta si estuvieron allí y dijeron que no, que no lo hacían desde que se había decretado el aislamiento en marzo y al otro día reiterarle la consulta nuevamente lo volvió a negar. Se recabaron los datos y surgieron pruebas por las cámaras de seguridad de la sala de monitoreo. Mentir en una Declaración Jurada es el delito, no haber viajado con la autorización, porque de hecho tenía certificado por el comercio exceptuado que posee del rubro ferretería para hacerlo, sino por decir que no había ido. De haberlo sabido se hubieran aislado antes y se evitaba esto. Ahora se harán más hisopados”.

Agregó que la denuncia se radicó en sede policial.

