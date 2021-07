Monte Hermoso: Dichiara sorteará autos 0KM para incentivar a la juventud a vacunarse

El municipio de Monte Hermoso sorteará un automóvil 0 kilómetro entre quienes se hayan vacunado contra el coronavirus con la finalidad de instar a inmunizarse, principalmente a los jóvenes que todavía no lo hicieron.



“Hemos decidido sortear entre todos los vacunados de acá hasta el 30 de julio un automóvil cero kilómetro”, anunció el intendente, Alejandro Dichiara, en una conferencia de prensa junto al secretario de Salud municipal, Jorge Busca.

En este sentido, el jefe comunal indicó que “el sorteo se llevará a cabo el 9 de agosto” y añadió que “no es necesaria ninguna inscripción ya que el sistema de salud cuenta con todos los datos”.

“Somos uno de los 33 distritos denominados ciudad protegida, que nos da una tranquilidad y un plus adicional turístico”, sostuvo el intendente en relación a que Monte Hermoso tiene a casi toda su población inmunizada contra el COVID-19.

“Tuvimos muchos momentos difíciles y hoy toda la población tiene que estar contenta de cómo se está transitando la pandemia”, expresó Dichiara acerca de las distintas etapas que transitó el municipio desde marzo 2020.

Asimismo, el intendente sostuvo que “estamos en la tarea de incentivar a la juventud a tener que vacunarse” y dijo que “lo que falta es fundamentalmente una franja etaria juvenil y tenemos que trabajar muy fuertemente”.

Por su parte el secretario de Salud, manifestó que “más del 97% de la gente anotada está vacunada y los que no se vacunaron es porque están con contacto estrecho o en aislamiento porque tienen la enfermedad”.

“Tenemos a casi el 100% de todos los anotados pero vemos que falta gente joven que todavía no se ha anotado”, agregó el funcionario municipal al argumentar la iniciativa que decidieron llevar a cabo para motivar a los que faltan inmunizarse a que lo hagan.

Vale recordar, que días atrás el gobernador bonaerense Axel Kicillof informó que en 31 municipios del interior provincial “prácticamente se terminó de vacunar contra el Covid a todos los inscriptos” lo que los encamina a convertirse en “ciudades protegidas”.

“Hay 31 distritos de la provincia, donde ya se han vacunado más del 95% de todas las personas anotadas, lo que representa el 90% de todos los mayores de 18 años de esos distritos, donde la vacunación está prácticamente completa”, precisó el gobernador.

De esta manera, esos municipios abrirán la vacunación libre para los mayores de 18 años sin enfermedades previas, mientras que en el resto de la provincia la inoculación sin turno será partir de los 45 años, también con o sin patologías, y desde el 9 julio desde 40 años.(diputadosbsas.com.ar)

