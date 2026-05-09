Monte Hermoso: “Efecto devastador” y recomendaciones

9 mayo, 2026 0

La Municipalidad de Monte Hermoso recuerda las recomendaciones de todas las autoridades de permanecer en sus casas y no circular.

Para trasladarse a o desde el balneario Sauce Grande hacerlo exclusivamente por el Camino de Cintura.

“La sudestada de las últimas horas es un fenómeno del que prácticamente no se tiene registro y está teniendo un efecto devastador, por lo que ahora resulta de extrema peligrosidad también la presencia de gran cantidad de elementos esparcidos por distintas arterias”, expresaron desde la Comuna.

“Apelamos una vez más a la sensatez para que nadie se acerque a esos lugares y no correr ningún riesgo”, añadieron.

Continúan las condiciones climáticas adversas con fuertes vientos y sudestada.

Por emergencia o asistencia comunicarse al (2921)483111.

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