Monte Hermoso: el lunes sortearán un auto 0 kilómetro entre las personas vacunadas

6 agosto, 2021 Leido: 57

Las autoridades municipales del balneario de Monte Hermoso sortearán el próximo lunes un automóvil cero kilómetro entre los vecinos y vecinas que se hayan vacunado contra el coronavirus hasta el 30 de julio con la finalidad de instar a inmunizarse principalmente a los jóvenes que todavía no se inscribieron.



Fuentes comunales indicaron hoy que “quienes se hayan vacunado contra el Covid-19 hasta el 30 de julio en la ciudad podrán consultar su número de orden para participar del sorteo de un Onix cero kilómetro mediante la página sorte.montehermoso.gov.ar”.

El sorteo se realizará el lunes a las 11 horas de manera virtual ante escribano público mediante las redes oficiales del municipio “Monte Hermoso Ciudad” y Canal 2 de Montevision.

El intendente Alejandro Dichiara había anunciado en una conferencia de prensa que “todos los que se hayan vacunado hasta el 30 de julio podrán participar del sorteo, donde no es necesario ninguna inscripción ya que el sistema de salud cuenta con todos los datos”.

“Somos uno de los 33 distritos denominados ciudad protegida, que nos da una tranquilidad y un plus adicional turístico”, sostuvo el jefe comunal al indicar que “tuvimos muchos momentos difíciles y hoy toda la población tiene que estar contenta de cómo se está transitando la pandemia”.

Por su parte, el secretario de Salud de Monte Hermoso, Jorge Busca, dijo a Télam que “tenemos un alto índice de vacunación” y que ya “se aplicaron con la primera dosis más de 7.000 personas, incluidos menores de entre 12 y 17 años” mientras que en el caso de la segunda “unas 2.900” personas.

Al ser consultado sobre el sorteo del automóvil, contó que “desde que se comenzó con ello tuvimos un porcentaje importante de vacunados entre 800 y 1.000, de gente joven y que no se había vacunado”.

El funcionario comentó que en el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate “el lunes se vacunaron a 30 chicos de entre 12 y 17 años con factores de riesgo con turnos y con la vacuna de Moderna”.

Con respecto a la situación epidemiológica, sostuvo que “estamos bien desde el punto de vista sanitario” y que “hay 57 casos activos, con un promedio de cinco o seis por día”.

Indicó que “muchos fueron vacunados” pero no presentan cuadros “complicados”, por lo que remarcó que “indudablemente con la vacuna la persona se puede infectar pero no tuvimos pacientes graves o moderados”. (Telefe Noticias)

