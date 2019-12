Monte Hermoso: “el tiburón era un bacotín y fue un hecho aislado”, aseguró el secretario de Turismo

La aparición de un tiburón conmocionó a los turistas en Monte Hermoso, y por la viralización del video que captaron visitantes en ese momento, cobró repercusión nacional.



Franco Gentili, secretario de Turismo de la localidad balnearia, aseguró que más allá del impacto que generó la noticia, “el asunto no pasó a mayores porque fue un bacotín, un ejemplar de la familia de los escualos, que se acercó a la costa a desovar siguiendo un cardumen, un hecho aislado que fue filmado y viralizado y que generó pánico pero la verdad es que estos animales son inofensivos, se alimentan únicamente de fauna marina pero no se vinculan de ninguna manera con la especie humana”.

“Es la primera vez que sucede, y los que conocen Monte Hermoso saben que en los 32 kilómetros de playa no ha pasado otras veces. No fue necesario llamar a nadie, el tiburón volvió solo a su hábitat y no pasó más que eso”, explicó Gentili.

Recordó que se han registrado apariciones de ballenas, pingüinos, algún tipo de lobo, “pero generalmente cuando eso pasa es porque están perdidos, por eso hay que tratar de no molestarlos y permitirles que vuelvan a su hábitat natural lo antes posible”.

