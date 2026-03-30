Monte Hermoso en alerta meteorológico: Recomiendan precaución

30 marzo, 2026 0

Durante la madrugada del martes, el avance de un frente frío desde el sudoeste afectará el área de Monte Hermoso con lluvias y tormentas fuertes, algunas severas, pudiendo estar acompañadas por ráfagas de viento superiores a los 90 km/h y precipitaciones abundante en cortos períodos.

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual. A partir de la mañana las tormentas disminuirán su intensidad y pasarán a alerta amarillo hasta horas de la tarde.

Teniendo en cuenta el alerta meteorológico para este martes 31/3 y el feriado del miércoles 1/4 por el aniversario de Monte Hermoso se solicita a los vecinos no sacar bolsas de residuos y así evitar roturas y suciedad.

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