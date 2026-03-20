Monte Hermoso: entregaron subsidios a instituciones en apoyo al trabajo comunitario

20 marzo, 2026 0

En un acto encabezado por el intendente municipal, Hernán Arranz, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, se formalizó la entrega de aportes económicos a 37 instituciones intermedias que cumplen un rol fundamental en la contención y el desarrollo de la comunidad.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de una “comunidad organizada”, donde el esfuerzo de los particulares, que trabajan de manera ad honorem en pos del bienestar común, se ve respaldado por un Estado presente y una administración eficiente de los recursos públicos.

El intendente Hernán Arranz puso de relieve el compromiso de quienes integran estas instituciones 🗣️ “Son personas que, más allá de percibir o no un sueldo, se hacen cargo de un montón de actividades que son las que realmente valen. Que las comunidades se organicen y que las personas hagan algo sin recibir nada a cambio es lo que nos define”.

Asimismo, Arranz subrayó el esfuerzo conjunto entre los distintos niveles del Estado para sostener estas políticas de fomento 🗣️ “Estamos en una actitud casi de rebeldía; tanto Provincia como Municipio estamos aguantando las situaciones para que estas instituciones sigan adelante”.

Por su parte, el legislador Alejandro Dichiara expresó su satisfacción por el volumen de entidades alcanzadas y el impacto social que representan en Monte Hermoso. “No me esperaba que hubiera tantas instituciones, lo que demuestra que hay una vida social institucional muy importante en nuestra ciudad”, señaló.

Dichiara destacó además el carácter excepcional de este acompañamiento desde la Cámara de Diputados 🗣️ “Tratamos de que el Estado esté presente y bien administrado. Me debía esta posibilidad y tenía las ganas de realizar este aporte para fortalecer a nuestras instituciones, algo de lo que todos nos sentimos orgullosos como montehermoseños”.

La entrega de estos subsidios, que superó en total los 100 millones de pesos, permitirá a las 37 organizaciones beneficiadas afrontar gastos operativos, mejoras de infraestructura y el fortalecimiento de sus actividades sociales, deportivas y culturales, consolidando el entramado civil de la localidad.

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