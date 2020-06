Monte Hermoso habilita la pesca sustentable y artesanal de costa

Luego de analizar que la práctica de esta actividad es individual y exige un distanciamiento físico, el equipamiento utilizado no se comparte, no implica encuentros masivos y no hay espectadores, siendo su riesgo frente a la crisis sanitaria mínimo, el Honorable Concejo Deliberante aprobó hoy el proyecto de ordenanza presentado por el bloque del Frente Justicialista, que habilita la pesca sustentable y artesanal de costa tanto en mar como en laguna, dentro del partido de Monte Hermoso. La ordenanza regirá a partir de este viernes 5 de junio de 2020.

Las personas que realicen la actividad pesquera, exceptuada por la presente del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, deberán cumplir con el siguiente protocolo de prevención:

Protocolo de prevención pesca de costa

1- Estará permitida la pesca de costa en el mar y en la laguna Sauce Grande; en la laguna habrá un cupo limitado de 25 personas por día, solicitando turno previo en el horario de 8:30 a 13:30 al teléfono 02921-15407045.

2- Desde el lugar de residencia al destino de pesca se deberá transitar con tapabocas/barbijo.

3- Dirigirse desde el hogar al lugar de pesca sin escalas durante la ida y la vuelta.

4- El horario permitido de pesca será entre las 8 y las 17 hs.

5- Durante el tiempo de la actividad se deberá usar todo el tiempo tapabocas/barbijo, quedando prohibido el acercamiento de personas a una distancia menor de dos metros.

6- Las comidas o refrigerios deberán ser realizadas de manera individual, asegurándose la higiene de los utensilios. No puede compartirse ningún tipo de alimento, bebida, vestimenta y/o elemento de pesca con otra persona.

7- Se deberá mantener una correcta limpieza y desinfección de manos y de todos los objetos a utilizar.-

El incumplimiento de los protocolos dispuestos serán pasibles de las multas establecidas en el Código de Faltas Municipal Articulo 40, que oscilan entre 100 y 1.000 módulos y/o clausuras de hasta TREINTA (30) días, conforme el procedimiento del Decreto Ley 8751/77.

Segundo llamado a inscripciones para cargos docentes

La Universidad Provincial del Sudoeste informa que se encuentran abiertas las inscripciones para cubrir cargos docentes de Profesor y de Auxiliar, de manera temporaria, correspondientes al área de Economía, durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2020 en sede Monte Hermoso.

Hasta el miércoles 10 de junio los interesados deberán inscribirse en la página de la Universidad Provincial del Sudoeste, www.upso.edu.ar, accediendo al siguiente link: https://www.upso.edu.ar/inscripciones-upso/, adjuntando la documentación que se detalla a continuación en formato PDF:

– Currículum Vitae Actualizado y firmado en la última hoja (Obligatorio)

– Copia de anverso y reverso del Diploma-Título habilitante (Obligatorio).

– Copia de anverso y reverso de DNI (Obligatorio).

– Declaración Jurada completa y firmada. (Obligatorio)

– Certificación de servicios docentes.

