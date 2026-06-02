Monte Hermoso homenajeó a los Bomberos en su día

2 junio, 2026 0

Con el acompañamiento de vecinos, autoridades e instituciones de la ciudad, esta mañana se llevó a cabo frente al Cuartel el acto en homenaje al cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso. El secretario de Gobierno, Ramiro Busca, en representación del intendente Hernán Arranz, acompañó la ceremonia junto a integrantes del Gabinete municipal y demás autoridades.

Tras el izamiento de las banderas, el presidente del Concejo de Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso, Nicolás Ferrara, resaltó “Hemos tenido un año muy difícil pero la institución ha seguido avanzando a paso lento pero seguro y con la convicción de que vamos por el buen camino. A nuestro Cuerpo activo los invito a seguir trabajando como hasta ahora por el bien de nuestra institución.

Por su parte, Busca manifestó que “hoy nos convoca la gratitud a su profesionalismo, a su vocación de servicio y solidaridad para con todos los vecinos y vecinas. Estamos muy orgullosos de esta institución, una de las más queridas de la ciudad”.

Finalmente destacó que “desde el Estado Municipal vamos a seguir acompañándolos en el crecimiento de la institución porque entendemos que cuidar a nuestros bomberos es cuidar el futuro de las y los montehermoseños”,expresó el titular de Gobierno en nombre del Intendente que por cuestiones de agenda no pudo estar presente.

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