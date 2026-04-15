Monte Hermoso impulsa nuevas oportunidades de formación digital con entrega de herramientas
En el marco del programa MH Digital, la Dirección de Modernización —dependiente de la Secretaría de Comunicación y Modernización del Estado de Monte Hermoso— presenta una nueva propuesta formativa en conjunto con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).
El ciclo de capacitaciones comenzará el 5 de mayo y se dictará en el Centro Universitario de Monte Hermoso. Está dirigida a jóvenes y adultos interesados en formarse en comunicación, redes sociales y herramientas digitales; además incluye entrega de certificados que favorecen la inserción laboral.
El programa está compuesto por 8 módulos:
*Comercio Electrónico
*Redes Sociales
*Community Manager / Creación de Contenido
*Taller de Fotografía para Redes Sociales
*Programación de Videojuegos
*Diseño Web (Landing Pages)
*Inteligencia Artificial (IA)
*Habilidades Blandas y Herramientas para la Inserción Laboral
Inscribite en https://mhcapacita.montehermoso.gov.ar/ (sección Centro Universitario).
Además, como parte del programa, se entregarán herramientas tecnológicas —como computadoras, celulares o tablets— a quienes aprueben los módulos y cumplan con al menos un 70% de asistencia.
Esta iniciativa tiene como objetivo brindar oportunidades concretas de formación e inserción laboral, acompañando el desarrollo de habilidades digitales claves para el mundo actual.