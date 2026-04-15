Monte Hermoso impulsa nuevas oportunidades de formación digital con entrega de herramientas

15 abril, 2026 0

En el marco del programa MH Digital, la Dirección de Modernización —dependiente de la Secretaría de Comunicación y Modernización del Estado de Monte Hermoso— presenta una nueva propuesta formativa en conjunto con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

El ciclo de capacitaciones comenzará el 5 de mayo y se dictará en el Centro Universitario de Monte Hermoso. Está dirigida a jóvenes y adultos interesados en formarse en comunicación, redes sociales y herramientas digitales; además incluye entrega de certificados que favorecen la inserción laboral.

El programa está compuesto por 8 módulos:

*Comercio Electrónico

*Redes Sociales

*Community Manager / Creación de Contenido

*Taller de Fotografía para Redes Sociales

*Programación de Videojuegos

*Diseño Web (Landing Pages)

*Inteligencia Artificial (IA)

*Habilidades Blandas y Herramientas para la Inserción Laboral

Inscribite en https://mhcapacita.montehermoso.gov.ar/ (sección Centro Universitario).

Además, como parte del programa, se entregarán herramientas tecnológicas —como computadoras, celulares o tablets— a quienes aprueben los módulos y cumplan con al menos un 70% de asistencia.

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar oportunidades concretas de formación e inserción laboral, acompañando el desarrollo de habilidades digitales claves para el mundo actual.

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