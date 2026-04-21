Monte Hermoso: Laguna Sauce Grande sede de una nueva Competencia de Veleros

21 abril, 2026 0

El próximo fin de semana 1 y 2 de mayo Monte Hermoso será escenario del Campeonato Provincial de la Clase Pampero, en el marco del evento Baires Navega, este evento consiste en una competencia de vela en la que distintos equipos, a bordo de embarcaciones de la Clase Pampero, disputan regatas respetando un determinado circuito.

Dicha propuesta se organiza todos los años e involucra a instituciones náuticas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Además, desde el Club Náutico de Monte Hermoso.

Por otro lado, existe la posibilidad de que una de las fechas del calendario pueda establecerse de manera permanente en la ciudad.

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