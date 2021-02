Monte Hermoso: “no fue la mejor temporada de los últimos años” pero el balance es positivo

3 febrero, 2021 Leido: 1

Para realizar un balance de lo que lleva la temporada turística en las playas de Monte Hermoso, Franco Gentili, Secretario de Turismo de la ciudad, dialogó con LU24, y comentó cómo se está transitando el verano tanto turísticamente, como sanitariamente y también con respecto a la seguridad, dadas las fiestas clandestinas que se realizan a lo largo de todas las playas bonaerenses.

En primer lugar, indicó que “el balance es positivo, teniendo en cuenta el contexto, el panorama que estamos atravesando, y sobretodo mirando para atrás, allá por octubre que no sabíamos si íbamos a tener temporada o no, y hoy haber terminado enero de esta manera es positivo”.

De todas formas, sostuvo que “no fue la mejor temporada de los últimos años, el consumo, las reservas y ocupación estuvo por debajo de lo que tiene que ver una temporada normal, pero que la gente haya elegido Monte Hermoso, es una muy buena noticia”.

En ese sentido, Gentili, comentó que los turistas han elegido veranear en su distrito “no solamente por sus atractivos naturales, sino también porque se sintió cuidado, seguro”, considerando que la cuestión sanitaria no ha tenido sobresaltos, ni picos de contagios, y que se ha trabajado mucho desde el área de salud para que sea de esa forma.

Asimismo, indicó que “en líneas generales el turista se cuida, después tenemos el tema de la nocturnidad, el tema de las juntadas y fiestas que ha sido moneda corriente no solo en monte sino en toda la costa, era algo que podía pasar, nosotros sabíamos que podía llegar a pasar” y en durante el día, disfrutando de las playas “la gente y la familia hacen sus especies de burbujas en la playa, es difícil controlar a todos, la responsabilidad individual es lo que tiene que primar, hicimos una gran campaña de concientización, tratando de hacer entender al turista que son parte”.

Turísticamente, explicó el Secretario de dicha área que “el porcentaje de ocupación varió, en líneas generales será de un 70%. La primera quincena de enero fue un 50% y un 60% pero en la segunda quincena levanto mucho, tuvimos un pico del 100% el fin de semana del 21 de enero, que arribaron 120 mil turistas aproximadamente” y agregó “febrero arranco bien, tenemos buenas reservas para este fin de semana, casi completo para el fin de semana de carnavales”.

Gentili, comentó también sobre la decisión y la intensión del Intendente de Monte Hermoso de estirar la temporada, en principio hasta la primera quincena de marzo, y dijo “para nosotros para cuanto más larga sea la temporada mejor”, y en ese sentido explicó “para que la gente tenga la posibilidad de salir de vacaciones y no aglomerarse en los meses de enero y febrero”.

Es por eso que sostuvo “estamos a la espera de ver qué pasa con el ciclo lectivo y la campaña de vacunación para ver como seguimos con la temporada” y agregó “es un año complejo que habrá que ensamblar las piezas para que todo funcione de buena manera”.

Para finalizar, se le consultó por la problemática que se da a lo largo de toda la costa bonaerense de la nocturnidad, y expresó “se han hecho muchos puntos de controles en distintos lugares de la ciudad, para tratar de persuadir, que no sucedan, y en el caso de que pasen intervenir y cortarlas, hay lugares naturales en los médanos que se meten en camionetas 4×4 y es difícil llegar, lo hemos controlado bastante, obviamente hemos tenido inconvenientes, pero gracias a las denuncias de los vecinos hemos intervenido”.

Volver