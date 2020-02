Monte Hermoso: nuevas oficinas de atención por licencias de conducir e infracciones de tránsito

La Municipalidad de Monte Hermoso informa que ya abrieron en su nuevo espacio físico las oficinas de Faltas de Tránsito y la de Licencias de Conducir; ambas ubicadas en calle Patagonia 378, entre el Centro de Monitoreo Municipal y la Biblioteca Popular.

El área de Licencias de Conducir atiende al público de lunes a viernes de 7 a 12.30 y el teléfono para consultas es el 484212.

El Juzgado de Faltas de Tránsito por su parte y solo durante el mes de febrero, brinda atención al público de lunes a domingo, de 7 a 13 horas. Teléfono 484213.

Charla abierta sobre “Energía y Movilidad Sostenible” en el Centro de Convenciones

Hoy, a las 19:30 horas en el Centro de Convenciones, Faro Recalada y Pedro de Mendoza, la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 invita a una charla sobre “Energía y Movilidad Sostenible: energía en autos eléctricos e hídricos, Movilidad sostenible”.

La misma estará a cargo del Ing. Roberto Julián Ulibarri (capacitador CISE Miami) y del profesor Vicente Ángel Nomdedeu (Tecnologías de las E.R)

¿Sabías que el mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya pueden haber puesto huevos en tu casa?

La Secretaría de Salud Municipal recuerda que la mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Por eso, debés eliminarlos y evitar que se acumulen en tu casa.

Si no podés eliminar los recipientes porque se usan permanentemente evitá que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas).

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos. De lo contrario, a los pocos días, volvemos a tener mosquitos adultos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, sarpullido, fuerte dolor muscular o en articulaciones, vómitos o dolor abdominal. Ante cualquiera de ellos, consulta con tu médico o acercate al Centro de Salud más cercano.

