Monte Hermoso: piden no circular por camino costero a Sauce Grande

8 mayo, 2026 0

Desde la Municipalidad de Monte Hermoso se informa que producto de los vientos intensos que aún perduran, varios tramos del camino Costero al Balneario Sauce Grande y caminos sinuosos se encuentran actualmente con inconvenientes serios y de peligrosidad para circular.

Se solicita utilizar exclusivamente el Camino Cintura a Sauce para evitar inconvenientes y se recomienda no circular por ninguna arteria para evitar inconvenientes.

Ante cualquier emergencia comunicarse al (2921)483111.

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