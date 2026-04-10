Monte Hermoso: Potencia tu Emprendimiento Gastronómico

10 abril, 2026 0

El próximo miércoles, se llevará a cabo una jornada libre y gratuita de asesoramiento sobre el programa Provincial PUPAAS (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales) destinado a elaboradores de alimentos a pequeña escala.

​La mismas se hará con el objetivo de brindar las herramientas técnicas y normativas para que cada emprendimiento alcance estándares de formalidad, garantizando su seguridad alimentaria y potenciándose en el mercado.

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