Monte Hermoso Programa FOMUVI: inscriptos para las 8 casas
La Municipalidad de Monte Hermoso informó que se encuentran en exhibición el listado de los inscriptos para a acceder a una de las ocho viviendas construidas mediante el Programa FOMUVI (Fondo Municipal de Viviendas) en el ingreso al Palacio comunal hasta el 15 de mayo inclusive.
También está abierto el Registro de Oposición, en este sentido se agregó que las presentaciones de las oposiciones se pueden hacer a través de Mesa de Entradas del municipio, por escrito, debidamente fundadas y firmadas y constituyendo domicilio especial para ese efecto.
Los listados de inscriptos son los siguientes: Zaida Estelvina Acuña, Fátima Natalín Adasme, Sergio Óscar Amado, Karina Verónica Bernal, María del Mar Bilbao, Andre Margarita Casalla, Victoria Giselle Estrada, María Gabriela Falco, Silvia Verónica Gallardo, Mónica Patricia Guevara, Alejandro Estebal Lizarrondo, Carina Elisabet Macaya, Daniel Beatriz Madera, Sabrina Daniela Magini, Valeria Anabela Menna, Alexander Joel Oehrli, Morena Beatriz Santos Nancy Gabriela Tear, Jorge Martín Vera, Mónica Noemi Vergara, Diego Federico Zijlstra.
Anexo II – Decreto Nº 1194
Listado Inscriptos para 8 Viviendas – FOMUVI 2026.-
Zaida Estelvina Acuña, Cintia Edith Acuña, Fatima Natalín Adasme, Federico Nicolás Agatiello, Leonela Milagros Alberdi, Nerina Ayelén Alderete, Agostina Del Rosario Álvarez, Ana María Álvarez, Sergio Óscar Amaro, Barbara Estefania Amestoy, Vilma Alejandra Andrade, Vanessa Yanel Andrade, Cesar David Arista, José Martín Arista, Romina Soledad Arrigo Pedraza, Yasmín Asad, Soledad de las Nievas Avalos, Walter Julio Baldessari, Cristian Emmanuel Balestra, José Antonio Baliño, Aldana Yanel Ballester, Flavia Natalia Banegas, Gladys Ester Banegas, Laura Anahí Basualdo, Lisandro Benavente, Estefania Solange Bernal, Karina Verónica Bernal, Gonzalo Bernat, Nicolas Roberto Bigot, Lus Fiorella Bilbao, María del Mar Bilbao, Haydee Angelica Bocanegra, Elba Beatris Bonini, Delia Rosalia Bordim Walter Alejandro Britez, Dario Alejandro Bullon, Mariana Burton, Daniel Oscar Cabello, Silvina Ester Cabero, Gabriel Enrique Camargo, Cristian Alexis Canel, Julio Antonio Matías Capussotti, Natalia Gabriela Carabajal, Noelia Denisse Carram Andrea Margarita Casalla, Carlos Enrique Castaño, María Celeste Castaño, Barbara Cenci, Valeria Cinalli, Celeste del Mar Collado, Gastón Federico Colón, María Estelvina Colón, Micaela Colturi, Jennifer Marlene Conca, Juan Manuel Conca, Sara Ines Conca, Agustina Ayelén Contreras, Micaela Magalí Correa, Jonathan Fabián Crededio, Ana Ines Grego, Hugo Rodolfo Crespo, Verónica Valeria D´agostino, Camila Mailén Dable, Joaquin De la Losa, Maximiliano Ezequiel Debliger, María Fabiana Degollada, María Belen Deschamps, Marías Luz Deschamps, Florencia Di Croce, Sebastián Enrique Di Croce, Andera Leticia Di Lella, Antonella Di Marco, Sara Miriam Díaz, Paola Natalia Dib, Silvina Vanesa Dumrauf, Miguel Ángel Duran, Cristin Ezequeil Etcheto, Esteban Etcheto, Kevin Ignacio Etcheto, Víctor Hugo Etcheto, Carina Lorena Echeverria, Maira Ayelén Erfurt, Flavia Natalia Escobar, María José Escobar, Victoria Esperanza, Victoria Giselle Estrada, Juliana Abril Etzsel, Cynthia Ezcurram María Gabriela Falco, Daniela Marilú Farias, Valentin Favre, Daiana Paola Fernández, Franco Fernánfez, Nadia Soledad Fernández, Naatalia Soledad Ferreyra, Melany Elizabeth Fischer, Claudia Ester Flores, Roxana Vanesa Flores, Sergio Miguel Flores, María Ines Frandesen, Sigifredo Fuertes, Silvia Verónica Gallardo, Eliana Gallucci, Lis Ivana García, Rocio Berenice García, Juan Pablo Genaisir, Jesica María Noel Gentile, Valeria Aneley Getnile, Yanina Anahi Giménez, Cintia Elizabeth González, Fermin González, German Fernando González, Lucrecia Anabel González, Sergio Ándres González, Valeria Soledad González, Mónica Patricia Guevara, Natalia Elisabeth Guilarducci, Lucrecia Estefania Guri, Antonela Natalin Haag, Sara Hardoy Bdaurretam Amparo Hardoy, María Elena Fernández, Marina Ibarra Tear, Graciela Inés Ibarra, Marta Mabel Ibarra, Lucia Liliana Iraula, Aldana Micaela Iriarte Pérez, María Belén Irrazabal, Sofía Ayelén Irustam Matías Germán Izzi, María Celeste Kessler, Luis Alfredo La Gruta, Paola Beatriz La Gruta, Nestor Fabian Labarronnie, Natasha Katherine Lambrecht, Antonella Daian Lazarte, Jessica Natalia Lera, Alejandro Esteban Lizarrondo, Valentin Longstaff Rodríguez, Walter Santiago Lloret, Franco Lombardelli, Juan Caros Lombardelli, Nadia Ivana López, Ricardo Daniel López, Carina Elisabet Macaya, Melina Maclen, Antonella Madera, Daniela Beatriz Madera, Mayra Soledad Madrird, Sabrina Daniela Magini, Juan Carlos Maidana, Paula Ayelén Mainini, Joahanna Daiana Maiques, Abigail Zaida Majluf, Agostina Majluf, Mariana Iris Mangioni, Romina Soledad Mangioni, José Francisco Marazita, Karen Heloisa Marchane, María del Mar Marconi, Natalin Marconi, Pablo Francisco Marileo, Lucrecia Martínez, Rafael Esteban Martínez, Sergio Adrián Masciale, Natalia Soledad Mengoni, Cristian Javer Menna, Dario Javier Menna, Leandro Menna, Marcos Leandro Menna, María Celeste Menna, Sonia Anabela Menna, Valeria Anabela Menna, Agustina Carlos Merlo, Sabrina Millaman, Jorge Pablo Millan, Mariana Julieta Miro, Azucena Leticia Molina, Christian Edgardo Molina, Olimpia Ayelén Molina, Pedro Bruno Molina, Carolina Gisela Montero, Marcela Adelaida Morales, Macarena Aldana Moreno, Gastón Moyano Di Marco, Agustina Belén Moyano, María Sol Moyano, Erica Yanel Muñoz María Laura Muñoz, Yesica Daiana Murillo Sillero, Alicia Beatriz Ñancufil, Alexander Joel Oehrli, María Cristina Ojeda, Romina Laura Onetto, Julieta Orozco, Cynthia Analia Ortiz, Aldana Oviedo, Melisa Soledad Páez, Nadia Anahí Páez, Aldana Lucia Pantuso, Lucila Belén Pavón, María Verónica Pavón, Juan Abel Peciña, Roberto Fabian Pereyra, Alejo Nicolás Pérez, Gloria Ines Pérez, Karen Antonela Pérez, Natalia Pérez, Zulma Graciela Pérez, Marcelo Eduardo Piller, René Alberto Piquard, Marianela Poggio Arribas, Carla Ponce, María Isabel Quintero, Alejandro Esteban Quinzio, Verónica Vanesa Quiroga, Martín Racciatti, Cecilia Rosa Ramos, Sandra Susana Ramos, Verónica Cecilia Rios, María de los Ángeles Risso, Georgina Vanesa Rodríguez, Natalia Agustina Rodríguez, Vladimir Rosenberg, Facundo Rozas, Mirta Cecilia Rueda, Agustina Sáenz, Fabiana Lorena Sáenz, Tomás Domingo Salvatierra, Kevin Ayrton Salvatori, María del Rosario Salvatori, Jessica Angie Sánchez, Morena Beatriz Santos, Camila Victoria Segui, Juan Cruz Segurado, Jesica Lorena Serrudo, Laura Beatriz Simón, Gabriela Ines Solis, Vanesa Paola Soria, Aldana Steranía Stadelmann, Aldana Florencia Suárez, Miguel Esteban Suárez, Rocío Suárez, Cristian Alessandro Suso, Mariano Ismael Tear García, Mariano Marcelo Tear, Nancy Gabriela Tear, Leonela Soledad Tejada, Luciano Alejo Tejada, Ulises Nahuel Tejada, Ludmila Tomassini Di Croce, Jessica Paola Trujillo, Yesica Ester Urquizu, Alan Ustarroz, Alejandro Daniel Caca, Jorgelina Lorena Valentino, Laureano Carlos Vallejo, Yanina Vasconi, Estefania Aldana Vega, Eduardo Ezequiel Velázquez, Jorge Martín Vera, Mónica Noemí Vergara, Karen Elizabeth Viveros, Leticia Yezzi, Luisa Noemí Zafon, Mario Hernando Zazzali y Diego Fedrico Zijlstra.