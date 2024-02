Monte Hermoso: relevan con drones para encontrar construcciones sin declarar

8 febrero, 2024

El municipio de Monte Hermoso está llevando a cabo un operativo de detección de construcciones y ampliaciones no declaradas en el balneario y en Sauce Grande, con el objetivo de instar a sus titulares a regularizar la construcción.

Se estima que las situaciones de irregularidad alcanzarían a un 10 por ciento de las construcciones que actualmente existen en el ejido urbano. El porcentaje tal vez no parezca importante, pero se calcula que son 600 o 700 las no declaradas.

Para esto, desde el municipio se implementó un sistema de pagos para aquellos que quieran regularizar su situación, por el cual se condonaría hasta el 80% de las multas al contribuyente que se presente de manera espontánea, antes de que comience el proceso legal correspondiente. Luego, a partir de la llegada de las notificaciones correspondientes a quienes no hayan concurrido en forma voluntaria, cada uno tendrá diez días hábiles para presentarse en la comuna y acceder a descuentos menores.

El relevamiento se está llevando a cabo con drones e imágenes satelitales, a lo que se suma el trabajo de campo de inspectores que recorren la ciudad por cuadrículas. El plazo de presentación espontánea se va a llevar a cabo hasta abril y por estos días ya estarán llegando las primeras notificaciones.

“Estamos haciendo un relevamiento de todo el ejido urbano de Monte Hermoso en busca de las construcciones no declaradas o ampliaciones de las ya existentes. Esto da una mayor equidad a la carga tributaria de los que hoy están tributando, ya que aquellos que no declararon tampoco están pagando”, señaló el secretario de Hacienda, Matías De Angelis.

El objetivo que se persigue, explicó a La Nueva., es tener la mayor información posible acerca del padrón inmobiliario del balneario, para contar con una base de datos fehaciente y verdadera sobre la cantidad de construcciones que existen, para también instrumentar políticas públicas de mayor envergadura.

“A partir de un decreto que será elevado al Concejo Deliberante, establecimos que aquel que realizó una construcción que no fue declarada, podrá presentarse en forma espontánea y tener un descuento, una desgravación, respecto de lo que hubiera tenido que abonar como multa por no haber pagado en su momento. Para quien no se presente, las multas serán más grandes”, aclaró.

Al respecto, estimó que existe “un 10 % del padrón de viviendas que no está declarado, que corresponder a un baldío donde se hizo una casa o que en una vivienda se hizo una segunda en la parte de atrás”.

“Este es un criterio de justicia para aquellos que vienen e invierten en Monte Hermoso o para aquellos que construyeron su casa y están tributando, por sobre aquellos que no están tributando y tienen sus servicios gracias a que el resto paga. Es una cuestión de equidad”, aseguró.

En ese sentido, advirtió que con este tipo de medidas “no estamos en contra de nadie, sino a favor de quienes tributan”.

“Estamos prontos a mandar las notificaciones. El plazo de presentación espontánea va a durar hasta abril; cuanto antes se presente la gente, mayor seguridad tendrá en que no deberá hacerlo luego de que el municipio detecte la irregularidad”, concluyó De Angelis.

