Monte Hermoso se prepara para recibir a Kicillof y a los intendentes de la costa

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Di Chiara habló con LU 24 sobre la nueva reunión informativa que mantendrá el gobernador Axel Kicillof con los jefes comunales de distritos costeros que se llevará a cabo el martes 19 en esa ciudad.

“Nos estamos juntando una vez por semana para hacer un balance epidemiológico de cada una de las localidades, lo venimos haciendo en Mar del Plata, Villa Gesell y Mar Chiquita y ante el pedido de que vinieran más al sur los estaremos recibiendo acá; vendrán además del gobernador Kicillof el Jefe de Gabinete Carlos Bianco, el ministro Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, su vice ministro, el ministro de Seguridad Sergio Berni, el ministro de la Producción Augusto Costa, y los intendentes de todos los destinos turísticos de la costa atlántica”, explicó.

“La idea de comenzar es a las 13:30, para que alrededor de las 15 haga un Zoom con los 135 intendentes de la provincia, y luego a las 16:30 haga una conferencia de prensa para volverse a la ciudad de La Plata”, afirmó Di Chiara.

La situación por COVID: “Es muy difícil hacer convivir la salud con la economía”

“Estamos pasando los 180 casos en total de los cuales hay 83 activos. No estamos haciendo testeos masivos sino que simplemente la gente que se siente con síntomas va al hospital Ramón Carrillo; no tenemos camas ocupadas ni en sala COVID ni en Terapia, si en Bahía Blanca donde se han generado 150 casos diarios”, dijo.

“Es muy difícil hacer convivir la salud con la economía, creo que era mucho más fácil cerrar la temporada o que no hubiera temporada para priorizar la salud, pero la economía de cada uno de los destinos turísticos necesitaba su dinero, necesitaban tener una temporada. Uno sabía que iba a aumentar la cantidad de casos: Monte Hermoso pasa de 10 mil a 120 mil habitantes en un fin de semana y es muy difícil poder cumplir con todos los protocolos. Incorporamos tener 8 camas de terapia, 16 camas Covid, un hospital modular y 6 respiradores, 2 ambulancias 0 Km. un hotel alquilado para turistas que tengan que esta aislados, estamos preparados y por suerte hasta ahora estamos dentro de los parámetros normales”, expresó.

“La vacunación es normal, ya llevamos el 50 % se vacuno a personal de salud, ayer empezó la policía, después los maestros y luego las personas en riesgo de 18 a 60 años, por supuesto esperando el cronograma que baje desde Provincia”, concluyó.

