Monte Hermoso se prepara para una grandiosa Fiesta de la Primavera
Monte Hermoso ya palpita la 30° edición de la Fiesta Nacional de la Primavera que tendrá recitales gratuitos en vivo, Patio Gastronómico, DJs y muchas actividades más.
El secretario de Turismo, Franco Gentili, dijo a LU 24 que se ultiman los detalles para vivir un evento muy importante para la ciudad y la región.
“Ya estamos poniendo en marcha la Plaza Parque que es el epicentro de la fiesta”, expresó.
“Habrá espectáculos de primer nivel: el sábado se presentará Rusherking y el domingo El Plan de la Mariposa”, destacó.
El funcionario valoró el esfuerzo del municipio para poder realizar el tradicional evento e invitó a concurrir.
Cronograma de actividades
VIERNES 20
17HS A 24HS – APERTURA DE PREDIO – GASTRONOMÍA – SHOWS EN VIVO – ACTIVIDADES Y RECREACIÓN
17HS – RECREO – ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS PARA TODAS LAS EDADES
17HS – DIRECCIÓN DE JUVENTUDES – ACTIVIDADES LÚDICO – RECREATIVAS
17HS – SAN NEGRONI – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
A PARTIR DE LAS 19HS – LUCY PATANÉ – MÚSICA EN VIVO – ESCENARIO MAYOR
A PARTIR DE LAS 20HS – FÓSFORO Y LA MH – MÚSICA EN VIVO – ESCENARIO MAYOR
SÁBADO 21
12HS A 24HS – APERTURA DE PREDIO – GASTRONOMÍA – SHOWS EN VIVO – ACTIVIDADES Y RECREACIÓN
12HS – RECREO – ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS PARA TODAS LAS EDADES
14HS – LOS HIJOS DEL OSO – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
15HS – MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, REGIÓN SANITARIA I – EDUCACIÓN SEXUAL EN PRIMAVERA
15:30HS – RETRO TRIO – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
17HS – PROLETARIOS – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
18:30HS – KROKOFF – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
A PARTIR DE LAS 19:30HS – RUSHERKING – MÚSICA EN VIVO – ESCENARIO MAYOR
DOMINGO 22
12HS A 24HS – APERTURA DE PREDIO – GASTRONOMÍA – SHOWS EN VIVO – ACTIVIDADES Y RECREACIÓN
12HS – RECREO – ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS PARA TODAS LAS EDADES
14HS – JOSEFINA LAMARRE – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
15HS – MINISTERIO DE MUJERES DE LA PROVINCIA – ESI CON AMIGUES
15:30HS – WILLY TRAVERSA – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
17HS – LOS CHINOS SABEN – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
18:30HS – LA SIN NOMBRE – ESCENARIO DE BANDAS LOCALES Y REGIONALES – MÚSICA EN VIVO
A PARTIR DE LAS 19:30HS – EL PLAN DE LA MARIPOSA – MÚSICA EN VIVO – ESCENARIO MAYOR
Disfruta la ciudad y el resto de sus actividades.
VIERNES 20
08 A 20HS – MUSEO DE CIENCIAS NATURALES VICENTE DI MARTINO – MUESTRA DE MINERALES «EXPO MINERAL, TESOROS NATURALES» + MUESTRA DE OLEOS «QUE SE VE EN LA PLAYA?» A CARGO DE CARMEN TORRES
9 A 15HS – TORNEO DE GOLF – ABIERTO DE PRIMAVERA – HOMENAJE A GONZALO DIAZ WEISS – GOLF CLUB MONTE HERMOSO
10 A 20HS – MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL – MUESTRA «FIESTAS PROVINCIALES DE LA PRIMAVERA: UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA PRENSA GRÁFICA» –
15 A 22HS – FERIA DE ARTESANOS – AV. FARO RECALADA 255
15 A 20HS – BIBLIOTECA POPULAR MONTE HERMOSO – HUELLAS DE UNA PASIÓN, POR MERCEDES GIACOMASO – MUESTRA DE PINTURAS
SÁBADO 21
08 A 20HS – MUSEO DE CIENCIAS NATURALES VICENTE DI MARTINO – MUESTRA DE MINERALES «EXPO MINERAL, TESOROS NATURALES» + MUESTRA DE OLEOS «QUE SE VE EN LA PLAYA?» A CARGO DE CARMEN TORRES
9 A 15HS – TORNEO DE GOLF – ABIERTO DE PRIMAVERA – HOMENAJE A GONZALO DIAZ WEISS – GOLF CLUB MONTE HERMOSO
10 A 15HS – ENCUENTRO INFANTIL DE HOCKEY – CANCHA DE HOCKEY MUNICIPAL
10HS – TORNEO DE PADLE – CATEGORÍAS 7MA/8VA LIBRES – POLICENTER
10 A 20HS – MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL – MUESTRA «FIESTAS PROVINCIALES DE LA PRIMAVERA: UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA PRENSA
11 A 19HS – TORNEO DE BASKET 3X3 – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
15 A 22HS – FERIA DE ARTESANOS – AV. FARO RECALADA 255
15 A 20HS – BIBLIOTECA POPULAR MONTE HERMOSO – HUELLAS DE UNA PASIÓN, POR MERCEDES GIACOMASO – MUESTRA DE PINTURAS
19HS – PROYECCIÓN “FUCK YOU” – ROCKUMONTE – CENTRO DE CONVENCIONES.
DOMINGO 22
08 A 20HS – MUSEO DE CIENCIAS NATURALES VICENTE DI MARTINO – MUESTRA DE MINERALES «EXPO MINERAL, TESOROS NATURALES» + MUESTRA DE OLEOS «QUE SE VE EN LA PLAYA?» A CARGO DE CARMEN TORRES.
9 A 15HS – TORNEO DE GOLF – ABIERTO DE PRIMAVERA – HOMENAJE A GONZALO DIAZ WEISS – GOLF CLUB MONTE HERMOSO
10 A 20HS – MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL – MUESTRA «FIESTAS PROVINCIALES DE LA PRIMAVERA: UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA PRENSA GRÁFICA»
10HS – TORNEO DE PADLE – CATEGORIAS 7MA/8VA LIBRES – POLICENTER
11 A 19HS – TORNEO DE BASKET 3X3 – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
15 A 22HS – FERIA DE ARTESANOS – AV. FARO RECALADA 255
15 A 20HS – BIBLIOTECA POPULAR MONTE HERMOSO – HUELLAS DE UNA PASIÓN, POR MERCEDES GIACOMASO – MUESTRA DE PINTURAS
18HS – PRESENTACIÓN 12º ENDURO DE MONTE HERMOSO – CENTRO DE CONVENCIONES.