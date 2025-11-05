Monte Hermoso será sede del primer encuentro regional sobre cannabis medicinal

5 noviembre, 2025 0

El próximo 22 y 23 de noviembre se realizará en Monte Hermoso el primer encuentro regional “Monte Cannabis Salud”, un espacio que combinará una feria científico-médica y una feria productiva dedicada al cannabis medicinal. El secretario de Salud del municipio, Adrián Ruiz, destacó en dialogo con LU24 que se trata de “un evento innovador para la región”, orientado tanto al público general como a profesionales de la salud.

La propuesta incluirá conferencias, talleres y charlas a cargo de referentes científicos en el uso terapéutico del cannabis en humanos y animales de compañía, además de un abordaje sobre aspectos legales y el acceso al tratamiento. Las actividades se desarrollarán durante ambos días, de 11:30 a 20:00 horas.

En paralelo, habrá una feria productiva donde empresas y marcas vinculadas al cannabis medicinal exhibirán productos, tecnologías, semillas y distintos insumos relacionados al cultivo. El predio también contará con food trucks y música en vivo.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en https://montecannabissalud.com.ar/ o directamente en el lugar, con un valor de 15 mil pesos por día que habilita el acceso a las conferencias, la feria y los espacios gastronómicos.

Ruiz explicó que el encuentro busca convertirse en “el kilómetro cero” para el desarrollo de nuevas políticas sanitarias que faciliten el acceso al cannabis medicinal, especialmente en patologías donde su uso está cada vez más difundido, como epilepsia y tratamientos oncológicos. “Queremos generar debate, visibilizar la temática y empezar a construir políticas que impacten en los pacientes de nuestra comunidad”, afirmó.

El municipio invita a vecinos de toda la región a participar de la propuesta, pensada tanto para quienes buscan introducirse en el tema como para quienes ya utilizan cannabis con indicación médica. “Será un fin de semana ideal para aprender y disfrutar Monte Hermoso en una época muy linda del año”, agregó Ruiz.

