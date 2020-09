Dichiara: “no residentes que ingresen deben provenir de ciudades en fase 4 o 5”

22 septiembre, 2020 Leido: 11

Al regresar Bahía Blanca el pasado domingo a Fase 3, Monte Hermoso puso pausa al permiso de ingreso que implementara para quienes tuvieran propiedades en la localidad, hasta el 11 de octubre venidero, si las condiciones sanitarias de la ciudad vecina al menos mejoran.

Así lo indicó el Intendente de Monte Hermosos, Alejandro Di Chiara, quien informó que continúan manteniendo los 6 casos de pacientes que ya están recuperados y en sus casas. “Seguimos ateniendo los reclamos de la gente y sin ningún caso más”.

“Estábamos abiertos a los no residentes desde el 14 de septiembre a través de líneas rotativas para venir a partir del 21, y el domingo Bahía Blanca regresó a fase 3 y hay que destacar que ellos mismos no pueden salir de sus ciudad, y el protocolo que tenemos dice muy claro que los no residentes que ingresen deben provenir de ciudades que están en fase 4 o 5. Nosotros estamos en fase 5 y también por ese motivo es imposible que vengan. Les avisamos a todos y esperemos que esta situación se solucione a partir del 11 de octubre y que el 12 podamos darles permiso nuevamente. Si ellos levantan de fase ingresarán los que estaban anotados para el 21”, detalló.

Según consideró, hablar de la temporada de verano sería hacer futurología. “Sería una expresión de deseo y hay que ir viviendo el día a día. Veremos cómo llega el país al 1 de diciembre. Podemos trabajar en protocolos, pero son en base a expresiones de deseos y no de realidades. Es imposible de dilucidar. Hoy hay un decreto que dice que no se puede circular por las rutas por el virus y no habría temporada. Hay que ver que dice el nuevo y esperemos que haya una decisión global y no que cada intendente tenga que tomar decisiones de cómo queremos la temporada ya que generaría rispideces”.

Volver