Monte Hermoso: Trabajos en la ciudad luego de la última sudestada

29 abril, 2026 0

La Municipalidad de Monte Hermoso comunicó que luego de la sudestada, acompañada por intensas lluvias, que afectó a la ciudad el último domingo se realizan intensos trabajos ante los daños que ocasionó la misma.

Las cuadrillas de Obras y Servicios Públicos junto con la de Mantenimiento y Gestión Urbana, continúan trabajando en las tareas de limpieza en espacios comunes, desagote, reconstrucción de calles y recolección de ramas y arena, entre otras intervenciones.

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