Monte Hermoso vivió un fin de semana con récord de turistas disfrutando de sus playas

22 enero, 2024

Como cada tercer fin de semana de enero, a lo largo de las distintas temporadas, Monte Hermosos recibió la mayor afluencia turística de este 2024 con una ocupación hotelera e inmobiliaria del 98%, entre el viernes 19 y domingo 21 de enero.

“Este fue el fin de semana con mayor cantidad de turistas y excursionistas hasta al momento, dato que confirma el comportamiento histórico de ocupación en temporada” aseguró el secretario de Turismo y Cultura, Franco Gentili.

Con temperaturas que alcanzaron los 30°C y la característica de que el sol sale y se pone en el mar, la gente disfrutó de la playa todo el día cubriéndola a lo largo de toda su extensión.

También las noches invitaron a disfrutar de la oferta gastronómica, espectáculos, Ferias, Museos y espacios públicos.

Para esta semana, desde hoy lunes 22 hasta el sábado 27 inclusive, se prevé una ola de calor con temperaturas que podrían superar los 36°C según el Servicio Meteorológico Nacional.

Comunicado sobre cianobacterias en la Laguna Sauce Grande

La Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia lanzó un comunicado advirtiendo sobre la presencia de cianobacterias en lagunas bonaerenses.

“Desde la Municipalidad de Monte Hermoso se vienen realizando recorridas periódicas y tomas de muestras para determinar la presencia de floraciones de las microalgas potencialmente tóxicas aunque hasta el momento no se han advertido cambios en la coloración de las aguas” describió el titular del área, Favio Torre.

“No obstante, se recomienda preventivamente no consumir pescados capturados en la misma, no ingerir agua y luego de nadar, si notara coloración verdosa intensa en la superficie, lavarse con agua limpia”.

El Centro Cultural se prepara para una nueva semana a puro teatro y stand up

En su segunda presentación de la temporada, Rodolfo Ranni y Esther Goris vuelven con “Divino Divorcio”; además, Carla Laneri hará su estreno con su show de stand up “Hilda”.

Respecto al último fin de semana de enero se podrá disfrutar de “Madre hay una sola” con Marta González y Lorena Paola; también de “Holster” con Martín Seefeld y de la conocida médium Noelia Pace que se presentará en el Gimnasio Polideportivo.

Cartelera

*24/01 22 hs. “Divino Divorcio”.

*25/01 22 hs. “Hilda” stand up.

*26/01 21:30 hs. “Madre hay una sola”.

*27/01 22 hs. “Holster”.

*28/01 22 hs. Noelia Pace en el Gimnasio Polideportivo.

Baltasar hizo su estreno con la Selección Argentina Sub-23

Ayer por la noche, Baltasar Luis Rodríguez debutó oficialmente con Selección Argentina Sub 23 en el primer partido del Preolímpico Sudamericano frente a Paraguay, partido que finalizó 1 a 1.

Rodríguez ingresó a los 63 minutos del partido con la dorsal N°16 convirtiéndose en el primer montehermoseño en vestir la camiseta de Selección Argentina de fútbol.

Felicitamos a Baltasar por este logro deportivo, representando a nuestro país, sin dudas el anhelo y sueño de muchos y muchas deportistas.

