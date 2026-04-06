Monte Sabores celebró con éxito su quinta edición

6 abril, 2026 0

Monte Hermoso vivió un gran fin de semana con la realización de la quinta edición de Monte Sabores, el evento gastronómico que ya se consolidó como un clásico en la agenda local y regional.

La propuesta contó con la destacada participación de reconocidos chefs, como Martiniano Molina, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, quienes brindaron masterclass en vivo, compartiendo técnicas, recetas y experiencias con todo el público presente.

“Monte Sabores es un evento de calidad que cumple con los requisitos del Monte Hermoso que queremos, que es ser una playa boutique. Mi aspiración es que se convierta en un encuentro itinerante que tenga presencia en todas las fiestas importantes de la región, con la participación de 100 o 150 productores y elaboradores regionales”, sostuvo el intendente Hernán Arranz.

Por su parte, el secretario de Turismo y Cultura, Franco Gentili, destacó la gran convocatoria del evento y manifestó: “Estamos muy felices de llevar a cabo la quinta edición de Monte Sabores, de poder contar con más de 50 productores regionales de toda la zona sudoeste, inclusive de otras provincias”.

“Este año estuvo muy nutrido, con muchas variedad de productos gastronómicos para que todos pudieran disfrutar, es una puesta muy interesante. Realmente es un evento muy lindo que estamos felices de tenerlo y llevarlo a cabo durante estos cinco años”, afirmó Gentili.

Además, durante las jornadas, vecinos y turistas pudieron disfrutar de un variado patio de comidas, con propuestas gastronómicas para todos los gustos y de un paseo de productores locales y regionales que ofrecieron productos artesanales, destacando la identidad y el trabajo de la región.

Monte Sabores volvió a ser un punto de encuentro que combinó cocina, entretenimiento y promoción del desarrollo local, reafirmando el crecimiento del evento y su importancia dentro de la oferta turística de Monte Hermoso.

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