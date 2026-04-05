Monte Sabores: la gastronomía y la producción regional se apoderaron del segundo día

5 abril, 2026 17

Tras La jornada inaugural del viernes, Monte Hermoso sigue celebrando lo mejor de su cocina. Este sábado compartieron un gran momento junto a Felicitas Pizarro y Martiniano Molina quienes acompañaron al Intendente Hernán Arranz y al Secretario de Turismo, Franco Gentili, en una recorrida por el Mercado de Productores, el corazón del evento donde el trabajo regional es la estrella.

La propuesta continúa durante este domingo, donde la Master Class de Mauricio Asta será a las 16:00 hs.

12.00 hs · Apertura Patio Gastronómico

13.00 hs · Cocina Kids (niños de 6 a 10 años)

13.00 hs · Charla productores: Faustino Terradas de Trufas del Nuevo Mundo, Espartillar

13.30 hs · Master Class: Nicolás Rojo de London Bread, Bahía Blanca.

14.30 hs · Master Class: Florencia Mónaco de Abocadito Vegana, Bahía Blanca

15.00 hs · Cocina Kids (niños de 6 a 10 años)

15.30 hs · Charla productores: Pablo Espíndola y Rodrigo Romero Bazterrica de Mar Reo Wines, Monte Hermoso

16.00 hs · Master Class Destacada: Mauricio Asta: Maestro pastelero y jurado de TV, reconocido por su creatividad y precisión. Una clase para los amantes de lo dulce, con técnicas y tips de alto nivel.

17.00 hs · Cocina Kids (niños de 6 a 10 años)

18.00 hs · Master Class: Raulo Romagnolo de 3 Empanadas, Monte Hermoso

20.00 hs · DJ en vivo

Entrada general: $5.000 · Vale para canjear dentro de la feria, utilizable como parte de pago en los stands.

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