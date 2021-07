Montenegro lamentó que Juntos por el Cambio no apoye una ordenanza sobre la Ley Micaela

En la Comisión de Familia se volvió a abordar hoy la propuesta de ordenanza en torno a la capacitación en Ley Micaela en el ámbito municipal. En este sentido, la concejala Andrea Montenegro (Todos) aseguró que “desde nuestro bloque se elaboró un proyecto de ordenanza para darle un marco de organización y regulación, además de detalles a la capacitación que no están contemplados en la ley. En la comisión anterior se recibieron sugerencias de otros bloques para modificar algunos artículos, y fieles a nuestra amplitud de criterio hicimos esos cambios y volvimos a llevar el proyecto. Y aun cuando percibimos el apoyo, el bloque de Juntos por el Cambio quiere seguir revisándola y es lamentable porque queríamos darle despacho”.

“La Ley Micaela nos atraviesa a todos, porque apunta a la capacitación de todos los que estamos trabajando en el estado municipal que nos permita tener una perspectiva hacia los géneros y diversidades”, recordó Montenegro.

En este sentido, indicó que Juntos por el Cambio “no quiere derogar la ordenanza existente, que simplemente adhiere a la ley. Pero nuestro proyecto no sólo incluye esa ordenanza anterior, sino que le agrega aspectos relativos al organigrama del Municipio, como por ejemplo el órgano de aplicación que es la Dirección de Género, que no estaba incluida porque no existía el dispositivo. Son cuestiones que no son menores pero no hacen al meollo de la cuestión”.

Finalmente, destacó que se iniciaron conversaciones vinculadas a la organización del Concejo Deliberante Estudiantil.

