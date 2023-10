Monumentos a la decadencia – escribe: Omar Eduardo Alonso

28 octubre, 2023

El excelente trabajo de recopilación fotográfica realizado por Rubén Pinella, hace varios años, y que tituló “Abandonos”, es un documento digno de repasar pues tiene, además de lo artístico, un valor histórico considerable.

Una muestra irrebatible de la desidia humana se define claramente en el mismo título del trabajo.

Hoy pretendo, en esta crónica, poner palabras a dos casos que pueden perfectamente ser considerados monumentos de la decadencia lugareña.

Específicamente la Estación Barrow y el Puente Viejo, sobre el Quequén Salado.

Barrow

Algunos días atrás me contaban de una mujer, ya mayor, que había vivido en la Estación Barrow, hace mucho tiempo.

Un familiar vinculado a la Chacra Experimental Integrada organizó y concretó una visita de aquella ex vecina.

El espectáculo deprimente que encontró no lo podía creer.

Otrora un nudo ferroviario de considerable importancia, que todavía existe pero totalmente inactivo, había impulsado que allí se desarrollara una incipiente pero próspera población.

Algo de esto ya lo comenté en otra oportunidad, pero lo que abunda no daña, dicen. Excepto que se padezca cirrosis.

Actividades de todo tipo se establecieron allí, incluyendo dos hoteles y el Estado acompañó implementando algunos servicios básicos, como la presencia de un destacamento policial por ejemplo.

La Escuela 19 albergó a un nutrido alumnado y seguramente muchos de aquellos niños, hoy lo recordarán con nostalgia.

No pretendo enumerar lo que era la Estación Barrow, hace tiempo.

Tampoco detallar lo que es hoy, pues está a la vista de cualquiera que se detenga a observar.

Instalaciones ferroviarias usurpadas y totalmente deterioradas y hasta la misma escuela en esas condiciones.

Estructuras de vagones abandonadas que bien podrían servir para el desarrollo de algún tipo de albergue para personas con necesidades.

Y podría continuar, pero no me parece necesario.

Puente Viejo

Las versiones no son claras ni contundentes, pero alguien me dijo que el lugar podría ser declarado sitio histórico por la Provincia de Buenos Aires. No sé si es cierto.

Lo que sí es cierto que es un lugar espectacular que bien merecería una atención especial y hasta diseñar un desarrollo turístico sustentable.

Pero no se puede olvidar que en ese lugar funcionó por décadas La Hidroeléctrica del Sud, empresa que generó energía limpia y económica para Oriente y Copetonas por muchos años.

Pero en determinado momento la política energética bonaerense consideró y llevó a cabo, su puesta fuera de servicio para que la prestación se realizara a través de DEBA.

Se formarían en esas poblaciones sendas cooperativas que se hicieron cargo de la distribución de la energía eléctrica.

Paradójicamente, y pasados los años, se propusieron estudios para el eventual funcionamiento de turbinas generadoras en el Quequén Salado.

Nunca se avanzó más allá de la enunciación y algunos estudios realizados en el curso de agua, que seguramente justificaban gastos y salarios de no pocos involucrados.

Es un contrasentido total que salta a la vista.

Pero el objetivo se cumplió, primero asfixiando a la empresa La Hidroeléctrica del Sud, a través de mecanismos siempre utilizables aunque carentes de ética y moral.

El lugar sigue siendo propiedad privada, pero ello no debería ser un impedimento para encontrar mecanismos que permitan que ese lugar se preserve y pueda ser disfrutado por la población de los distritos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

No es posible volver el tiempo atrás ni recuperar lo que se desmanteló ex profeso, pero siempre es bueno recordar una iniciativa exitosa que fue torpedeada políticamente.

Sería bueno que el lugar fuera declarado sitio histórico, pero que no se quede solo en la enunciación sino potenciando un trabajo serio que remedie, siquiera mínimamente, el daño ocasionado.

Lo que no cabe duda es que los dos ejemplos mencionados por mí, no son los únicos que constituyen monumentos a la decadencia.

La cuenca del Quequén Salado

Ha cobrado fuerza una iniciativa tendiente a potenciar las reservas turísticas del río con la participación de todos los distritos que atraviesa.

Es una muy interesante alternativa pero habrá que esperar para saber si la propuesta se consolida y se refleja en hechos concretos.

Las cascadas “de Cifuentes” o “la Escondida” constituyen solo ejemplos, como “La Cueva del Tigre”, u otros parajes, posibles de ser puestos a la consideración y el disfrute generalizado.

Mucho tiempo atrás se pensó en la posibilidad de establecer un centro de turismo invernal basado en la pesca, pero fue una idea que como muchas flotó por algún tiempo hasta disiparse totalmente.

Veremos si lo que pinta, madura.

