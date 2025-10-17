(audio)Monzó en Tres Arroyos: “Milei hace un recital por el milagro económico y pide 20 mil millones de dólares a EEUU”

17 octubre, 2025 149

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó, buscando su reelección en el espacio Provincias Unidas, estuvo en nuestra ciudad, en una recorrida de campaña.

En primer término, recordó sus visitas anteriores en diferentes funciones y destacó el recibimiento de los intendentes de turno: “me toca siempre visitar intendentes amigos, antes Sánchez ahora Garate. Estuve en Tres Arroyos como Ministro, Presidente de la Cámara de diputados, Ministro de agricultura, actualmente en lo personal estoy muy tranquilo, pero en términos generales muy preocupado por la situación del país”

En cuanto a la realidad social y económica nacional, Monzó dijo: “todo tiene mucho que ver con la personalidad del actual presidente de la nación, yo celebro que haya una unión entre Argentina y Norteamérica, pero me preocupa que nosotros votamos en el 2023 una persona que se mostraba con cierta euforia, con una “motosierra” que prometía bajar a la casta política, a los periodistas, a los artistas y a los mandriles economistas, quizá con mucha justificación por el estado de indignación que se vivía en ese momento, pero, desde que es presidente sigue destruyendo a sus aliados políticos, a sus socios políticos y hoy ellos mismos son los que se destruyen.

Nosotros los argentinos votamos a un presidente de la nación que coincidió con esa frecuencia, pero la sociedad comenzó a cambiar una vez expresada la indignación, lo que ahora busca es dialogo, respeto, soluciones a la microeconomía, poder llegar con la plata a fin de mes”

La relación con EEUU

En referencia a los acuerdos con Estados unidos, Trump dio apoyo a Argentina “no sin olvidar que la ayuda tiene que ser de parte del mismo presidente consiguiendo gobernabilidad en tu país. Sin embargo, hace una semana nada mas lo vimos en un recital cantando, algo totalmente disociado con la descripción.

La noticia llego a Estados Unidos y los norteamericanos no podían creer que alguien que pide veinte mil millones de dólares este presentando y cantando el “milagro económico argentino”; el mismo plan económico que fracasó”.

El presidente de Estados Unidos tiene una personalidad parecida a la del nuestro, pero no tiene una ideología parecida, por eso digo que todo me suena a mentira viniendo de La Libertad Avanza, porque predica la ideología liberal e interviene el mercado permanentemente.

Su referente a nivel mundial al cual se le arrodilla es Donald Trump, que actúa de forma totalmente distinta a la de nuestro presidente en argentina, Donald Trump lo que hace es cuidar la producción justamente americana frente a la competencia china y europea con aranceles, y el nuestro dicta que libera todo el mercado y entran todos productos de china como por su casa.

Uno va al Parque Industrial de acá y se ve que los empresarios nuestros han invertido, tienen tecnología, pero quieren estar en las mismas condiciones para poder enfrentar a la competencia, y no terminar cerrando la fábrica para distribuir productos chinos”.

La incógnita después de las elecciones

El político reflexiona sobre todas las cuestiones de gobernabilidad y dice: “ahora la pregunta es, si el 27, el día después de las elecciones, esa persona que votamos por el 2023 va a cambiar su personalidad para ir a buscar acuerdos, para ir a respetar al otro aunque sea un zurdo, porque acaba de decir que no va a hablar con Kicillof por que es un comunista, Kicillof es un gobernador votado por la provincia de buenos aires, no me importa si Kicillof es de izquierda o derecha pero es un gobernador legitimado democráticamente, es un gobernador que merece el respeto al igual que todos los gobernadores.

Quiero creer que después de esta elección Milei por la predica americana, por la demanda de nuestra sociedad va a comenzar a dialogar con nosotros, a respetar al otro cualquiera sea la ideología política, parece que no esta a la altura de esa investidura, espero que el 27 reaccione y comience a ser un presidente de la nación y deje de ser un candidato permanente.

Tenemos que cuidar a nuestras empresas, tenemos que bajar la presión tributaria, tenemos que bajar los costos laborales de nuestros empresarios para poder competir, pero tenemos que cuidar el ascensor social para que la Argentina progrese, no podemos descuidar la universidad, los hospitales, a los discapacitados, con esto me refiero a ajuste con criterio, no ajuste con una motosierra sino con un bisturí.

El kirchnerismo o el gobierno anterior tuvo excesos con respecto a la distribución de los recursos que hay que corregirlos, pero no nos vayamos al otro lado, donde no hay criterio”.

Proyectos y propuestas y Milei conociendo el interior del país

“Nuestra propuesta no escapa a la realidad de todo municipio o provincia, que es cuidar la plata, no gastar mas de lo que te ingresa, gastar donde la gente más necesita, el estado tiene que estar acompañando a la producción, volver a recuperar los trenes, que las rutas estén en condiciones, que los chicos puedan estudiar y necesita también la salud prestada por el estado.

Me parece que a Milei hay que cambiarle un poquito la agenda, en lugar de ir donde transita toda gente que no tiene problemas económicos, que son muy ricos yo esperaría que tenga devoción por los que sirven por la gente que tiene devoción por tener una escuela de rehabilitación para chicos discapacitados, que cambie las idolatrías, que empiece a sentir esa parte de la sociedad.

Yo quisiera que saquen al Presidente de la nación a viajar por adentro del país donde hay gente con mucha vocación, haciendo muchas cosas por Argentina que es gente que también necesita ayuda y necesita del estado.

A mí me gusta viajar, porque una cosa es que te cuenten como está Tres Arroyos y otra cosa es venir, cuando venís los sentís. Al presidente de la nación le falta viajar mas hacia adentro que hacia afuera y tengo muchas dudas de que lo haga.

Yo veo una persona que está pidiendo veinte mil millones de dólares, desesperado, y después lo veo cantando arriba de un escenario, la verdad que me da un poco de cosa.

El entorno que lo rodea es acorde a esa personalidad, si al entorno le agregas alguien que tenga personalidad y Milei te dice que va a hacer un concierto, lo peleo a muerte y hasta renuncio, alguien tiene que decirle, “mira, me parece que no estamos para el recital” pero este no es el caso”.

Votemos la normalidad

Pidiendo el acompañamiento del voto, Monzó expresó: “votemos normalidad, yo quiero que nos miren como normales, que la gente sea educada, respetuosa, la salida es por ahí y no es por otro lado, empecemos a apelar que existan más diálogos y más consenso. Estoy convencido que todo vecino de tres arroyos quiere eso”, puntualizó.

Volver