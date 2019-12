Monzó parte el bloque en la Provincia y le permite a Kicillof nombrar a Otermín y “Cuto” Moreno

Emilio Monzó dio un paso más en su armado bonaerense. Los cuatro diputados que le responden en la Legislatura bonaerense anunciaron su ruptura con el bloque de María Eugenia Vidal a raíz de diferencias con la “metodología” de Cambiemos para tomar decisiones.

La jugada de Walter Carusso, Martín Domínguez Yelpo, Fernando Pérez y Guillermo Bardón de armar un nuevo bloque tiene una estrategia de fondo. Es que con la separación de Cambiemos, ese nuevo espacio de cuatro y los tres que responden a Brito, Axel Kicillof podrá nombrar a Federico Otermín como presidente de la Cámara y a “Cuto Moreno” de vice, una imposición que rechazaban en el macrismo con la amenaza de trabarle el presupuesto.

De este modo, gracias a la jugada de Monzó, el Frente de Todos le dobla el brazo a Vidal en su insistencia de poner al vice. Incluso, como supo La Política Online a través de fuentes al tanto de las negociaciones en la legislatura, el gobernador electo amenaza con que si su antecesora sigue en rebeldía con trabarle la votación, no le dará la Defensoría ni los cargos reservados para la oposición bonaerense.

Los diputados que rompieron escribieron un duro comunicado en el que informan la conformación del bloque Cambio Federal y fundamentan su decisión a raíz de “la continua metodología basada en la toma de decisiones que rechaza pensamientos divergentes y nos excluye sin debate ni intercambio de ideas”.

Desde el nuevo bloque confiaron a LPO que el impulso para separarse de Cambiemos es que el PRO les notificó las reuniones y nuevas autoridades “por un mensaje de WhatsApp”. “Queremos ser parte de las decisiones, no enterarnos por un mensaje y verlo antes en los medios”, se quejó uno de ellos.

También buscan remarcar que seguirán siendo oposición al Frente de Todos. La estrategia es similar a la que Monzó y el mendocino Alfredo Cornejo idearon a nivel nacional, donde evitaron sacar los pies del plato de Juntos por el Cambio pero armaron líneas internas para presionar desde adentro. La presión no será menor: a Monzó le responden 17 diputados que crearon un “grupo federal” en el PRO, mientras que Cornejo juntó a 14 y ahora pide espacios de poder.

Los cuatro diputados que rompen con el bloque de Vidal esperan sumar nuevos adherentes. Mencionaban a Mario Giacobbe, hoy en un monobloque, y a Natalia Sánchez Jauregui (UATRE), aunque a esta última la imaginan más cercana al Frente de Todos. También esperaban que el bloque tenga una réplica en el Senado, aunque aclararon a LPO que ese escenario podría darse recién dentro de unos meses.

“Creemos en la unidad pero en el marco de la diversidad y la aceptación de las diferentes opiniones. Por esa razón, reconociendo nuestra pertenencia al espacio opositor, conformamos un nuevo bloque desde el que trabajaremos en una construcción que amplíe las miradas a partir del disenso y la búsqueda de acuerdos”, señalaron los legisladores.

También afirmaron que desde Cambio Federal “reivindicamos el proyecto de Cambiemos, con la necesaria autocrítica, y convocamos a una gran apertura que nos permita ofrecer a los argentinos una nueva propuesta que genere confianza y esté en condiciones para transformar nuestra Provincia y el país”.

“Impulsaremos desde la Legislatura el tratamiento respetuoso e igualitario para todos los intendentes de la oposición por parte del nuevo gobierno, tal como lo hizo Cambiemos en los cuatro años en los que gobernó la Provincia”, indicaron.

Por último, destacaron que el trabajo desde el nuevo bloque estará marcado por “la permanente vocación de diálogo con todos los sectores, reivindicando la política como la forma de avanzar en la búsqueda de los acuerdos y consensos que nos permitan encontrar las soluciones a los problemas que sufren quienes habitan esta Provincia. Reivindicamos el diálogo y repudiamos la grieta como método de construcción electoral”.

