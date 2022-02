Morante, muy emocionado por el cariño de la gente

José Morante, el suarense que hace 39 años concurre al concurso, está en la zona del Pozo de Alonso y habló con LU 24 en la recorrida del móvil, en la megatransmisión de la radio.

Morante perdió a su compañera por el COVID recientemente y agradeció “el cariño de la gente, no tengo palabras, para la gente que se acercó a saludarme, a darme las condolencias; por medio de ustedes se enteraron, yo soy un hombre agradecido de todos ustedes; tengo ya 71 años, y pesan las ganas, pesa todo”.

“Yo he hecho sufrir las de Caín a la familia: con lluvia, con viento, me acuerdo cuando me vinieron a buscar los Bomberos porque no estaba abierto este camino, yo no sé cómo llegué, y el viaje duraba 10 o 15 horas”, recordó.

“Me han hecho poner la piel de gallina, gracias por todo a quienes se preocupan por mí”, finalizó.

