Moricet destacó el buen funcionamiento de las obras de agua

30 enero, 2022 Leido: 282

El director de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Tres Arroyos, Sergio Moricet, habló esta mañana con LU 24 sobre el estado de los nuevos pozos de agua en la ciudad y dio detalles sobre la próxima obra. “Considerablemente hemos mejorado el tema del servicio, sobre todo en la presión del agua. Las altas temperaturas que tuvimos en su momento han dificultado la situación notablemente, pero ahora repuntó la presión”, dijo.



En cuanto al funcionamiento de los nuevos pozos, Moricet detalló que “no se nota demasiado porque no tenemos problemas de presión, cuando hace mucho calor hacen su trabajo los nuevos pozos. Lo más considerable del recurso es que no llenen piletas, y que no desperdicien el agua”.

Finalmente, aseguró que “el contar con una reserva y una cisterna haría que no tengamos más problemas de presión, eso lo va a regular en toda la ciudad. Es algo muy importante para Tres Arroyos, es una obra que hace 4 años que la estamos esperando. En marzo estaría completándose la misma”.

