23 enero, 2021



El director de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Tres Arroyos, Sergio Moricet, se refirió a los problemas que se generan debido al alto consumo de agua, y anunció que “el martes próximo se procederá a un recambio de una bomba en calle Alberdi, que abastecerá de mejor manera al Barrio Municipal, Los Aromos, calles Rondeau y Magallanes”.



“Veníamos con muy poca presión y las bombas no alcanzan y además el dia miércoles hubo un corte de luz y quedo la cañería sin agua, y para recuperar la red tarda 12 horas y la recarga tarda 48 horas, por lo que hay poca presión pero hay agua, el problema es la subida al tanque”, agregó.

“Al pararse el bombeo se queda sin agua el sector, el consumo no para y no alcanza a recuperarse a la noche, cuando normalmente sucede así; además hay gente que no lo tiene en cuenta, yo ayer anduve por varios sectores y vi gente regando la calle, no tenemos conciencia de esto, por lo que pedimos que se restrinja el consumo”, explicó.

“Ayer tuvimos que hacer un comunicado para evitar el mal uso, ya que todos los pozos se encuentran trabajando a pleno, no hay uno que esté parado. Entre hoy y mañana tendríamos que estar completando la carga de todos los tanques, el que tiene un tanque a dos metros de altura no tendrá problemas pero si está mas alto puede haber dificultades, por lo que hay que extremar el uso del agua a lo diario, a lo cotidiano”, sostuvo.

