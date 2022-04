Mosches: “El Círculo Médico no es una empresa que contrata médicos y tampoco pone trabas para que se sumen”

20 abril, 2022 Leido: 41

La problemática de falta de profesionales médicos en diferentes especialidades llevó a pensar a más de uno que el requisito para trabajar en la ciudad era difícil de sortear al momento de inscribirse en el Círculo Médico, al respecto, el presidente, doctor Sebastián Mosches aclaró: “el Círculo Médico en esta situación en particular no tiene ningún rol en la falta de pediatras, el Círculo Médico no contrata médicos, lo único que hace es facilitar las condiciones a los profesionales que quieran trabajar en Tres Arroyos con obras sociales y prepagas.

El Círculo Médico no es una empresa que contrata médicos ni pone trabas para quienes deseen trabajar en nuestro medio, simplemente lo que se hace es constatar que quienes quieran ejercer en el distrito cumplan con los requisitos necesarios para hacerlo. Esta situación es igual en todos los Círculos Médicos de la provincia de Buenos Aires. Hace 21 años que vivo en Tres Arroyos y cuando vine a radicarme aquí, el único requisito que tuve fue que tres médicos me presentaran, requisito que se dejó de pedir hace como quince años.

La falta de especialistas es un tema que excede al Círculo Médico y a la Municipalidad, la necesidad de recurso humano está y es algo que está ocurriendo en otras partes también, es un problema generalizado, el Hospital hizo un llamado a cobertura de cargos y no se presentó nadie”.

Volver