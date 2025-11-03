Moteras Tandil: 50 mujeres ruedan juntas los fines de semana

Arrancaron con una juntada entre tres amigas… y hoy ya son más de 50 mujeres rodando juntas.

“Moteras Tandil” nació de la pasión, la libertad y las ganas de compartir una misma energía sobre dos ruedas.

“Cada salida es una sensación hermosa. La compañía, las charlas, las rutas… eso es todo”, contó Pilar Minué a FM Ilusiones una de las protagonistas de esta historia que no para de crecer.

Se juntan todos los viernes, comparten la ruta, la amistad y una pasión que rompe estereotipos: recorren pueblos rurales en motos de diversa cilindrada.

“Lo único que pedimos es que las motos y las conductoras estén en regla, ya que en Tandil hay problemas con las motos robadas”.

