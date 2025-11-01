Motores solidarios: llega el 17º Encuentro de Autos Clásicos y de Época

1 noviembre, 2025 18

Este domingo en el predio de la Sociedad Rural se realizará el tradicional evento organizado por la Agrupación Autos de Época Tres Arroyos (AADETA). Desde las 9 hasta las 17, los amantes de los fierros podrán disfrutar de una jornada llena de historia y pasión.

Como es habitual, el evento tendrá un fin solidario. Este año, la beneficiaria será la Escuela N° 14, que recibirá la totalidad de lo recaudado en elementos de limpieza.

En diálogo con LU24, Fabián Borre, integrante de AADETA, anticipó días pasados, cómo será el 17º Encuentro de Autos Clásicos y de Época: “La agrupación nació con autos clásicos, de la década del 70 en adelante. Después incorporamos los autos antiguos, los que por ahí no transitan tanto, pero le dan brillo al evento”, detalló. Entre los vehículos esperados se cuentan modelos de las décadas del 20 y 30, como Ford A, Ford T o Chevrolet 38, piezas que siempre despiertan admiración. Además, habrá espacio para autos de competición y exhibiciones especiales, buscando atraer tanto a los coleccionistas como al público general.

En caso de que el día amanezca con lluvia, el encuentro se pospondrá para el próximo año.

