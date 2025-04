Motos: En los operativos conjuntos se secuestraron quince unidades esta semana

El secretario de Seguridad Juan Apolonio informó sobre los distintos e intensos controles que el municipio tresarroyense efectúa en vía pública, y dijo como ejemplo que “desde el pasado lunes hasta este viernes, se secuestraron 15 rodados, los que quedan retenidos hasta que se paguen las infracciones que determina el Juzgado de Faltas, y luego de seis meses, según dice la ordenanza vigente, el municipio puede disponer para su desguace”.

El funcionario respondió a los constantes reclamos que, sobre todo en las redes sociales los vecinos manifiestan por los ruidos molestos en los fines de semana, en horas de la madrugada, donde siguen los “cortes” y escapes no autorizados.

“El fin de semana se incrementa la cantidad de secuestros: nosotros entendemos que el vecinos sigue escuchando el famoso corte, y que producen ruidos importantes y ante el silencio habitual en la ciudad es mucho mayor percibido el mismo, pero igualmente seguiremos trabajando: tenemos la ordenanza vigente para poder seguir secuestrando las motos bajo distintas circunstancias; también contamos con la colaboración de Caballería que también tienen motos y colaboran con nosotros”.

Es más que importante la cantidad de motovehículo que existe en este distrito; nosotros ya hemos sectorizado algunos lugares para que los desaprensivos pasen por esos lugares, pero se mudan a otros”, expresó, y agregó que desde su área “hemos hecho allanamientos junto a DDI y Fiscalía, y logramos judicializar lo que a simple vista es una inspección de tránsito para que se convierta en una cuestión penal”.

“Hay alrededor de 250 motos secuestradas, y estamos trabajando para pronto hacer la compactación para colaborar desde el punto de vista ambiental ante esos vehículos que ya son irreparables; la ordenanza indica que, pasados los seis meses de secuestrado, el municipio puede disponer de esos bienes”, reiteró Apolonio.

“En una oportunidad hable con el jefe de la Policía Motorizada de la Provincia y me mostró un video donde había una juntada de mil motos, imaginen lo que pueden hacer en las calles y autopistas; nosotros hemos logrado trabajar muy bien con el área de Políticas para la Juventud, entregando cascos y también difundiendo las recomendaciones que la moto es para utilizarlo para esparcimiento, para ir a trabajar y no para molestar a los vecinos, es un trabajo que necesita trabajarse desde lo social, lo cultural y el ocio, para hacerlo entre todos”, resaltó y aclaró que “ante una falta menor no es permitida la persecución porque podrían ocasionarse daños a propios y terceros al ser notables los riesgos que ello implica”.

El Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad triplica el aporte provincial

En otro orden, Apolonio habló sobre el aporte provincial del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y dijo que “nosotros seriamos Policía Comunal menos de 70 mil habitantes donde se triplicaría la asignación mensual que es ahora de 6 millones de pesos por lo que recibiríamos 18 millones, es importante pero no alcanza por la antigüedad de los 14 vehículos, que ya tienen sus años y generan gastos de insumos, combustibles, gastos que viene solventando la municipalidad; me comuniqué con el Secretario de Hacienda y entiendo que deberíamos tener en abril la primera asignación del Fondo”.

