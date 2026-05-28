Motos: “Es notable el crecimiento en todas las gamas”, dijo Ramiro Uzcudun

28 mayo, 2026 0

Ramiro Uzcudun, director y fundador de Uzcudun Moto Store, fue consultado sobre el incremento de la venta de motos y sostuvo que “hace dos o tres años que viene creciendo de manera notable en cada una de las gamas: una parte para quienes la utilizan para traslado y otra para el disfrute, está muy de moda esto último”.

“Normalmente el crecimiento se da en las de baja cilindrada y las de alta se venden cada vez más, en comparación con otros años, y es algo cíclico, porque se maneja más con el clima”, indicó.

“Estamos en el local con lo que es baja y media cilindrada y en tanto en la sucursal de Mar del Plata la de media y alta, ya que es un lugar turístico y se vende más; hoy está muy fácil el acceso para comprarlas, hay créditos con DNI, con Banco Provincia o con tarjetas de crédito, y se da que es el primer vehículo de mucha gente”.

“Creo que está muy accesible en costo para acceder y para el día a día también, y en un punto medio también están las bicicletas eléctricas y los monopatines, que también se comercializan bastante, se ha perdido el miedo que un poco tenemos todos respecto a si va a andar o no va a andar y que te dejen en la calle, pero al verlos transitar se les pierde el miedo”, dijo.

“Estamos teniendo una demanda importante que permite poder hacer stock, porque si llamo al importador, cada vez que hago un pedido debo esperar tres meses, porque son motos importadas, pero se ensamblan en Argentina”, agregó.

“Si hubiera que hacer un podio, hoy en el local de Tres Arroyos la primera es una marca que es RM, de media gama, pero al ser agente oficial y tener muy buen post venta nos va muy bien, en segundo puesto la Mondial que son las de baja cilindrada y en tercer lugar algunos modelos de Honda, de 125 o 250” explicó.

“En la sucursal de Mar del Plata, tenemos además venta de indumentaria y cafetería”, dijo finalmente e invitó a visitar la sucursal.

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