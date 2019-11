Movida solidaria para egresados: ofrecen vestidos y peluquería

La propietaria del local Verde Limón, Cristina Marconi, junto al peluquero Aaron Reyes, se sumaron a la movida solidaria, ofreciéndose a vestir y peinar egresados sin cargo.

Ambos hablaron con LU 24 al respecto, Marconi indicó en primera instancia que “es algo que hicimos el año pasado, en estos tiempos difíciles lo vemos a diario y no es fácil con todos los gastos que se ocasionan. Yo tengo siempre vestidos que por ahí se prestan y los dejó a disposición, están bárbaros y geniales, que tienen alguna falla y los reacomodamos para alguna chica que lo use en el egreso”.

“El año pasado nos fue muy bien con la propuesta. Hay mucha gente que viene, se han acoplado varios rubros en este sentido y se hace feliz a otra persona”, sostuvo.

“Ya tengo unas cuantas egresadas con las que colaboré y son divinas y amorosas. Las personas que quieran venir pueden acercarse al local de Verde Limón, en 9 de Julio 85”, agregó.

También cortes y peinados

En contacto con LU 24, Aaron Reyes se sumó a la iniciativa, para “dar una mano” y hacer cortes y peinados para “lookear” a los egresados.

La idea surgió desde una página de Buenos Aires, me la comentó mi hermano y me pareció excelente”, dijo y agregó; “yo hago cortes para varones, porque me especializo en eso, estoy en 12 de Octubre 1234, y me pueden contactar por redes sociales, o si vienen a mi domicilio es mejor para mí.”

“Ojalá que más gente se cope y podamos dar una mano a gente que lo necesita de verdad; mi número es el 2983-345491”, concluyó.

