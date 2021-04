Movilización en Plaza San Martin por la aparición con vida de Tehuel De La Torre

12 abril, 2021

A un mes de la desaparición de Tehuel De La Torre, organizaciones sociales se reunieron hoy en la Plaza San Martin para pedir su aparición con vida, y reclamar más seguridad para las personas LGBTQ+.



Itati Arigo, referente del movimiento Ni Una Menos, dijo: “Hace casi un mes que nos falta Tehuel y como desgraciadamente y vergonzosamente, en un país en democracia, estamos acostumbrándonos a que todos los días nos falte une”.

En cuanto a la convocatoria, aseguró que “en Tres Arroyos fue espontanea, la idea es de que esto se siga visibilizando, nosotros no vamos a soportar que hasta el día de hoy haya 70 personas desaparecidas. Nosotros estamos siempre en la calle pidiendo justicia y ni une menos, basta de impunidad, pedimos emergencia nacional desde el año 2016 y al día de hoy nada ha pasado”.

“No es nuestra intención ocupar nuestras vidas con esta temática, no es porque nos guste, sino por la problemática, este no es el mundo en el cual queremos vivir. Una familia está esperando que le devuelvan con vida a su hije”, aseveró.

Nabi Goin, del Colectivo Travesti, Trans y no Binarie de Tres Arroyos, mencionó que “esta bueno recalcar que es un pibe trans del conurbano bonaerense, salió a hacer una changa y no volvió. Necesitamos urgente la aplicación de la ley de cupo trans. Además, entendemos que el caso no ha tenido la repercusión necesaria, como si fuera una personas cisgenero, eso denota de base un problema estructural y sexista”.

“Queremos que se amplié el rango de búsqueda, que lo encuentren y que el Estado se haga responsable, no puede desaparecer una persona en democracia. Necesitamos que se dé lugar a la reforma judicial y a las personas trans, travestis y no binaries, pedimos que se cumpla la ley de identidad de género”, reclamó.

“Toda la comunidad estamos muy angustiades, como salió a decir el Ministro Berni, se espera lo peor, queremos que lo busquen y que lo encuentren”, concluyó.

