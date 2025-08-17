Movimiento Vecinal: María Saavedra y equipo visitaron Villa Italia

17 agosto, 2025 0

En la tarde del viernes, la primera candidata a concejal por el Movimiento Vecinal, María Saavedra visitó, junto a su equipo, la Junta Vecinal del barrio Villa Italia, reafirmando su compromiso por estar cerca de cada vecino y vecina.

No es la primera vez que María se acerca a este espacio. Semanas atrás, había mantenido una reunión con la presidenta de la Junta, Delia Tolosa, en la que conversaron sobre las necesidades del barrio y las actividades que allí se realizan. En aquel encuentro, coincidieron en la importancia de escuchar y atender de manera directa las demandas de la comunidad.

En esta nueva visita, y en el marco del Programa Fortaleciendo Mujeres que se desarrolla en la sede de Villa Italia, María y su equipo compartieron una jornada de diálogo y participación en la producción de pan integral. Este programa busca mejorar la calidad de vida de las mujeres del barrio a través de acciones socio-comunitarias y emprendimientos que fortalezcan su economía y la de sus familias.

Además, se realizó la donación de juguetes y golosinas para colaborar con las actividades que, en la plaza del barrio, llevaron a cabo este sábado las mujeres del programa, anticipándose a los festejos por el Día de las Infancias.

Una vez más, los y las candidatas del Movimiento Vecinal muestran su cercanía y compromiso con la comunidad, interiorizándose en sus necesidades y construyendo espacios de diálogo y trabajo conjunto para mejorar la vida en cada rincón del distrito.

