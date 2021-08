Moyano de Cáritas: “Decidimos hacer una feria para ayudar a la gente”

La directora de Cáritas Nuestra Señora de Luján, Marta Moyano, dio detalles a LU 24 sobre la feria que realizan en el día de hoy. “Es un día muy lindo, decidimos hacer una feria porque por la pandemia no habíamos podido, nos han donado un poco de calzado, libros y ropa. Estamos en calle Alem 1151 y nos vamos a quedar hasta las 16 hs.”, informó.

“Vamos a poner todas las ganas para que salga bien, porque la gente, con el frio y todo, su estómago tiene prioridad. El dinero que juntamos lo destinamos para la comida, no queremos que nos falte leche”, dijo.

Asimismo, Moyano aseguró que “tuvimos una donación importante de fideos, no he podido llegar juntar cosas para los chicos por mi salud y por la velocidad de todo”.

En cuanto a las personas que ayuda su organización, la directora manifestó que “tenemos adultos mayores, hay gente sola y personas que cobran una jubilación mínima y es muy baja, lo veo en mí, que a veces se complica para conseguir el dinero. A la gente mayor, le llevamos cosas, si necesita una frazada o un colchón. Es muy poco lo que llega”.

“Trabajamos todo el año, no hemos tenido vacaciones, nosotros no paramos. Ayudamos a la gente y siempre estamos trabajando”, agregó.

“Sea lo que sea, todo nos viene bien, es importante agradecer a toda la gente que tiene la voluntad de ayudar y que siempre nos dan una mano”, finalizó.

