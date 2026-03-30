¿Mudanza judicial o renovación de contrato?

30 marzo, 2026 0

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha licitado el alquiler de un inmueble para albergar el Juzgado de Familia, Oficina de Mandamientos y notificaciones y la Receptoría General de Expedientes.

Todo ello funciona en el amplio edificio de varias plantas de la primera cuadra de calle Betolaza y que otrora fuera el “anexo de La Previsión” comprado por una familia local en oportunidad del remate público cuando se produjo la liquidación de la aseguradora.

Hay dos versiones: seguir con la intención de alquiler (el actual vence en días) o trasladarse al edificio que pertenece a la Justicia Bonaerense, en la primera cuadra de la calle Juan B. Istilart, donde se están aglutinando distintas dependencias.

El pedido formal dice:

Pedido público de ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles para su locación en la ciudad de Tres Arroyos, departamento judicial Bahía Blanca, con destino al traslado de del Juzgado de Familia n° 1, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y la Receptoría General de Expedientes

El plazo es hasta el 8 de mayo.

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