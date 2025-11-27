Muebles Fesler: un negocio que sigue en familia

La firma chavense Muebles Fesler, comandado por la familia Arias, continúa manteniendo su legado, y suma al negocio Delfina, hija de Fernando Arias quien habló con LU 24 y dijo “es una alegría inmensa seguir con el negocio, y más ahora que va a estar mi hija”.

Además, anticipó que “en un futuro se incorporará nuestro hijo mayor cuando vuelva de estudiar para nos pone muy feliz trabajar en familia”.

“Necesitábamos un cambio generacional sumando la impronta de los jóvenes en la impronta del negocio, sabemos que trabajar el familia no es fácil pero tampoco imposible, las exigencias siempre van a estar para que el legado siga vigente”.

“Estamos muy agradecidos con todos los chicos que trabajaron con nosotros, al igual que a los vecinos de Chaves quienes nos mantienen siempre presentes al remodelar sus casas”, mencionó.

“Para el 2026 inauguraremos una nueva sucursal, todavía estamos definiendo quien se hará cargo, también esperamos que llegue la jubilación de mi señora, motivo por el cual aplazamos la inauguración de dicho local”, concluyó.

