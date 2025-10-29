Muestrario de votos: La asamblea de Concejales y mayores contribuyentes aprobó el aumento de tasas

29 octubre, 2025 334

Con un mix de votos opuestos y a favor, el Concejo Deliberante y los mayores contribuyentes ratificaron el aumento de tasas.

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes ratificó por mayoría la Ordenanza Preparatoria N°7807 para la actualización del valor del módulo. De esta manera, el módulo tendrá un incremento del 10% en noviembre y otro 10% en el mes de diciembre.

El Movimiento Vecinal votó dividido entre Concejales y Mayores Contribuyentes. Tres ediles lo hicieron a favor. Roxana Calvo estuvo Ausente.

Los Mayores Contribuyentes también votaron divididos. El presidente vecinalista, Federico Balbuena fue por el no. Elías (esposo de la concejala Calvo) también emitió su voto negativo. Roberto Aranegui, ex funcionario vecinalista fue por el si.

El contribuyente Guillermo Salim estuvo ausente.

La Libertad Avanza, votó en contra. El unibloque de Moller también y el oficialismo a favor.

En Juntos por el Cambio Marisa Marioli en contra. Rossi, Avila y Del Águila a favor. De Grazia, ausente. Los mayores contribuyentes Raul Ali, Abrego y Vitali en contra.

Volver