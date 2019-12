Mujer busca dar con su familia biológica y solicita colaboración de la comunidad

Se llama Graciela García, tiene 49 años y está buscando a su familia biológica. Reside en Capital Federal, pero su certificado de nacimiento indica que nació el 1 de diciembre de 1971 en Copetonas.

“La que lo firma es Ana María Guido que vive en Oriente. Me comuniqué con ella y me paso los datos de lo que recuerda, pero no así quien fue la persona que me dio a luz. Mi familia adoptiva me trajo de bebe a Buenos Aires, yo tenía familia en Oriente, iba a visitarlos y me hacía ir a saludar como era en esa época a los conocidos de mis tíos como era habitual. Entre ellos estaba el Dr. Guido y su hija que era esta señora”, dijo.

Quienes tengan información para aportar, pueden comunicar al e- mail: [email protected] o en el Facebook ‘busco a mis padres tres arroyos’, en el que hay una foto compartida de cuando era bebé y una actual.

“Me decían que tenga en cuenta que en esa época una persona joven que quedaba embarazaba, lo ocultaba y no lo decía, pero no sabemos de dónde puede ser el origen si de esa localidad o de otra muy cercana”, aclaró.

