Mujer Empresaria del Año de la Provincia: Tres Arroyos tiene tres finalistas

4 diciembre, 2020 Leido: 0

Las Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) llevarán adelante este año la premiación de Mujer Empresaria Bonaerense, el 18 de diciembre de manera virtual.

Tres Arroyos cuenta en esta oportunidad con tres finalistas: Delfina Buitrago, de Glass Bar, por tragos envasados al vacío; la farmacéutica Cintia Verkuyl por la elaboración de Ibuprofenato para infectados por el Covid y la Dra. Ana Basilio, directora del Centro Municipal de Salud por la labor desarrollada durante la pandemia.

El anuncio fue realizado en la mañana de este viernes en conferencia de prensa en la Cámara Económica, por parte de Graciela Sabarotz, integrante de la Comisión de Mujeres, quien sostuvo que “este año se realiza en manera virtual y esta oportunidad había cuatro categorías de las cuales presentamos a tres integrantes, las que quedaron seleccionadas como finalistas”. Sabarotz agradeció a la cámara la posibilidad de poder visualizar a estas mujeres.

Ramona Maciel, secretaria de la entidad, quien fue finalista en el mencionado concurso, seleccionada y elegida la Mujer Empresaria en 201 afirmó que “fue una experiencia muy gratificante; ahora estoy participando de la comisión directiva en la Cámara y es un orgullo tener tres finalistas de Tres Arroyos. Les deseo la mejor de las suertes, y ojalá que alguna puede lograr el premio, nos veremos virtualmente en el evento”.

A su turno, hablaron las tres nominadas: Delfina Buitrago sostuvo que “fue un año muy difícil para los gastronómicos y vimos que forma podíamos reinventarnos, y promovimos este tema de los tragos, no podían creer que los tragos llegaran de Tres Arroyos a Recoleta, pero se demuestra que se puede generar trabajo y realizar las entregas”.

Cintia Verkuyl, en tanto, dijo que “se hizo el planteo de realizar el Ibuprofenato de manera gratuita para que a todo aquel infectado de Covid no afecte la economía de cada paciente. En mi caso no dude de hacerlo de esta manera y así está a disposición para las dosis que pude elaborar y dispensar. Envié dosis a otras localidades porque no ha sido requerido desde el hospital si de personas particulares que lo han tenido a través de su médico, sigue estando a disposición”.

Ana Basilio, finalmente, agradeció “a todo el personal de salud para que a través de esta nominación abarquemos a todo el Centro Municipal de Salud. Al comienzo de nuestra gestión nos sorprendió la pandemia, y quiero felicitar por eso a todo el personal, ya que trabajamos arduamente para conseguir insumos que no se conseguían y llevamos diez meses haciéndolo, pero los primeros meses fueron muy difíciles”.

“Quiero agradecer a todas las familias de todo el personal de salud, que ha trabajado fuera de su horario, recibimos donaciones de personas que se sumaron para con su pequeño granito de arena ayudarnos; también a nuestras familias que nos apoyaron porque pasamos muchas horas de nuestros días en el Hospital, haciendo todo lo que estuvo a nuestro alcance”, concluyó.

