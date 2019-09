Mujer mordida por un perro en el Barrio Fonavi Norte (Video)

El lunes a las 7:15 horas, una mujer fue mordida por un perro en el Barrio Fonavi Norte, y sufrió heridas en su brazo. Se trata de Norma Morales quien estuvo en los estudios de nuestra emisora y contó que fue en el Pasaje Bahía Blanca cuando visitaba a una amiga.



“Cuando abrí la puerta se tiró arriba mío, me tiró, me mordió, me golpeó todo un cuarto, tengo todo morado y enseguida me levantaron ellos y me llevaron al hospital. Tengo que agradecer muchísimo a la familia Pomati”, dijo.

También aclaró que “el perro no es de nadie, es ajeno. Es del barrio, le dan de comer todos y ahora resulta que hay una persona, vecino de la familia, no quiero decir de quién es, pero se lo llevó a la perrera porque hizo un lio la hija de Pomati, pero ahora lo tiene en la casa, pero si lo largan que tengan cuidado por si muerde otra vez, a una criatura lo mata”.